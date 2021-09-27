Минфин одобрил проект реформы накопительной пенсии

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Минфин поддержал идею о трансформации "замороженной" накопительной компоненты обязательного пенсионного страхования (ОПС) в добровольную стандартизированную схему (НПО), пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на пенсионном рынке и в правительстве.

На совещании у министра финансов Антона Силуанова было одобрено введение системы гарантирования прав участников добровольных программ, поддержан отказ от учета при определении налоговой базы для взимания НДФЛ с пенсий по договорам, заключенным в пользу членов семьи и дано принципиальное согласие на концепцию трансформации "замороженного" с 2014 года накопительного компонента ОПС в стандартизированную схему НПО с едиными правилами.

Участники рынка называют эту концепцию "План Б".

Год назад она в общем виде была представлена председателю Банка России Эльвире Набиуллиной, которая также поддержала ее. Тогда же была создана рабочая группа для ее доработки. Эта группа 24 сентября представила в Минфине доработанную концепцию.

От схем индивидуального пенсионного капитала (ИПК) и гарантированного пенсионного плана (ГПП) "План Б" сохранил идею стандартизированной схемы НПО с неснижаемым остатком в виде первоначального взноса, переведенного из ОПС, со стимулированием последующих взносов посредством налоговых вычетов и софинансированием. Основные отличия - передача прав собственности на накопительную часть от государства гражданам, отсутствие в системе центрального администратора, а также внешнего "мягкого подталкивания" имеющих пенсионные накопления граждан к вступлению в стандартизированную схему. То есть перевод ОПС в НПО, по желанию застрахованных лиц, будет сразу полным и базироваться на договорных отношениях с НПФ. Перевод средств из фонда в фонд будет проходить по схеме: разрыв договора с одним НПФ, заключение договора с другим и перевод денег в безналичной форме.

Вопрос о том, что делать с пенсионными накоплениями, которые находятся в ПФР, остается дискуссионным и будет решаться после консультаций с ВЭБ.РФ (управляющей подавляющим большинством этих средств), говорят источники "Коммерсанта".

Также, по их словам, глава Минфина Антон Силуанов попросил дальше проработать вопрос о налоговых вычетах (предлагалось 6% от дохода), софинансировании (предлагалось только для молодежи) и начальном бонусе для тех, кто вступил в систему (предлагалось только для молодежи с "нулевыми счетами"). В частности, министр считает, что нужно распространить начальный взнос от государства на всех вступивших в новую систему, а софинансирование дифференцировать в зависимости от размера дохода получателя: чем больше доход, тем меньшая пропорция софинансирования со стороны государства.

"Министерство принципиально готово тратить средства ФНБ на эту социальную функцию", - уточняет один из собеседников издания. Другой отмечает, что позиция представивших "План Б" участников понравилась министру: речь шла именно о социальной составляющей. Впрочем, как указывают несколько собеседников газеты, дальнейшее решение по будущему идеи о трансформации ОПС в НПО будет приниматься на уровне правительства "и выше".