ВТБ улучшил прогноз по темпам роста кредитов на 2021 год

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ улучшил прогноз по динамике кредитования на 2021 год в корпоративном и розничном сегментах, свидетельствует презентация кредитной организации.

Банк в феврале прогнозировал прирост рынка корпоративных кредитов на уровне 5%, сейчас ожидания улучшились до 5-7%. ВТБ, в свою очередь, намерен расти на уровне рынка.

В части розничного кредитования прогноз повышен до около 12-14% с ожидавшихся ранее 10%, банк при этом намерен расти лучше рынка.

Все остальные прогнозы банк оставил без изменений: чистая прибыль ожидается на уровне 250-270 млрд рублей, чистая процентная маржа - 3,5%, стоимость риска - менее 1%, соотношение расходов к доходам - около 40%.