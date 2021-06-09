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ВТБ за 5 месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ в 2,2 раза

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ВТБ по РСБУ за пять месяцев 2021 года выросла в 2,2 раза в годовом выражении, составив 112 млрд рублей, сообщил журналистам главный бухгалтер ВТБ Михаил Коваленко.

В мае банк заработал 25,4 млрд рублей, что в 28 раз больше результата за май прошлого года.

Чистый процентный доход ВТБ в январе-мае вырос на 27%, составив 235 млрд рублей. Доход банка от вложений в ОФЗ вырос на 241%, до 26,7 млрд рублей. Чистый комиссионный доход составил 65 млрд рублей, увеличившись на 36%.

Расходы на персонал и административные расходы выросли за пять месяцев на 0,1%.

Кредитный портфель ВТБ по РСБУ вырос с начала года на 6,1%, до 12,6 трлн рублей. Рост корпоративного портфеля в январе-мае составил 3,7%, розничного портфеля - 12,5%.

Норматив достаточности капитала ВТБ Н1 на конец мая составил 11,4%.

ВТБ Михаил Коваленко

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