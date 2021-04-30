Комиссия по ценным бумагам США проверит VW из-за шутки о смене названия

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США проводит проверку в отношении американского подразделения немецкого автопроизводителя Volkswagen (VW) в связи с его первоапрельской шуткой об изменении названия бренда в США на Voltswagen, сообщает Der Spiegel.

VW подтвердил изданию, что SEC запросила определенную информацию у его американского подразделения - Volkswagen Group of America.

По данным Der Spiegel, SEC проверяет, повлияла ли шутка на динамику акций VW.

Как сообщалось, 29 марта американское подразделение VW вывесило на сайт пресс-релиз, в котором анонсировала планы изменения названия, и быстро удалило его. Этого, однако, оказалось достаточно, чтобы привлечь внимание журналистов, и новость быстро распространилась в СМИ.

Днем позже на сайте появилась полная версия сообщения, в котором говорилось, что изменение названия на Voltswagen вступит в силу в мае. Такое решение в компании назвали "публичной декларацией будущих инвестиций в электромобили". В пресс-релизе были приведены слова президента и гендиректора Volkswagen of America Скотта Кеога: "Мы можем поменять букву K на T в названии бренда, но наша приверженность производству лучших в своем классе автомобилей не изменится".

Акции VW отреагировали на полный пресс-релиз ростом, их стоимость на Франкфуртской бирже подскочила на 4,7%, а ADR в США подорожали на 9%.

Вслед за этим, немецкий офис VW заявил, что сообщение о смене названия бренда должно было стать первоапрельской шуткой американского подразделения, которая также подчеркнула бы амбиции компании в сфере выпуска электромобилей перед стартом продаж в США первого электрического внедорожника Volkswagen.

Первоапрельские акции являются традицией для VW, однако в прошлом они были более очевидными. Например, в 2003 году в качестве первоапрельской шутки VW изменила название города Вольфсбург, где расположены ее штаб-квартира и производственное предприятие, на Гольфсбург (Golfsburg) на десятках дорожных указателей. Это было сделано, чтобы привлечь внимание к запуску обновленной модели Golf - бестселлера VW.