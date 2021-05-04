Думе предложили лишить статуса публичности договоры личного страхования

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и три сенатора внесли в парламент законопроект, который исключает из Гражданского кодекса (ГК) РФ упоминание о том, что договор личного страхования является публичным договором, к которому применяется особый порядок его заключения.

Кроме того, законопроект № 1163568-7 модернизирует институт страхования ответственности.

Гражданский кодекс относит договор личного страхования (страхование жизни, от несчастных случаев, медицинское страхование) к публичным договорам. Следовательно, к нему применяется целый ряд критериев и ограничений. Например, страховщик обязан в силу характера деятельности заключить договор с каждым, кто к нему обратится, а условия такого договора не могут давать покупателям одной категории преимуществ.

"Каждый договор личного страхования является уникальным, индивидуальным, так как степень страхового риска и условия договора естественным образом зависят от личных характеристик застрахованного лица: его возраста, состояния его здоровья", - говорится к пояснительной записке к документу. По мнению авторов, действующая норма о публичном статусе договоров личного страхования препятствует развитию института личного страхования, формированию различных пакетов страховых услуг для граждан, в связи с чем ее предлагается исключить из ГК.

В действующем ГК представлены страхование ответственности за причинение вреда (ст. 931) и страхование ответственности за нарушение договоров (ст. 932). По мнению авторов, на практике многие договоры страхования ответственности объединяют оба этих вида.

Для формирования "цельного института страхования гражданско-правовой ответственности" изменяется наименование и содержание ст. 931, а ст. 932 признается утратившей силу. В обновленной редакции ст. 931 ГК предлагается указать, что по договору страхования гражданско-правовой ответственности может быть застрахован риск ответственности самого страхователя или иного лица, на которое такая ответственность может быть возложена.

"Допущение возможности страхования договорной ответственности в любых случаях отвечало бы задачам обеспечения устойчивости гражданского оборота, создавало бы дополнительные гарантии для интересов кредиторов страхователя. В особенности важным такое допущение становится для развития корпоративных отношений, применительно к которым имеет большое значение создание дополнительных гарантий для хозяйственных обществ и их участников на случай неразумного или недобросовестного осуществления прав и обязанностей лицами, выполняющими функции единоличных исполнительных органов (директорами), и лицами, входящими в состав коллегиальных органов хозяйственных обществ", - говорится в пояснительной записке.

По мнению авторов, принятие законопроекта позволит повысить привлекательность российской юрисдикции для внутренних и внешних инвесторов.

В случае принятия закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.