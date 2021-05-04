Прямые иностранные инвестиции в мире в 2020 г. упали до минимума за 15 лет

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Глобальные потоки прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) по итогам 2020 года упали на 38% – до $846 млрд, что является минимальным показателем за 15 лет. Об этом сообщает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

При этом на ПИИ пришелся всего 1% мирового ВВП, что стало самым низким уровнем с 1999 года.

В первом полугодии объем FDI снизился на 37%, во втором полугодии – на 17%.

Приток инвестиций в страны ОЭСР в прошлом году рухнул на 51%, в основном из-за Швейцарии и Нидерландов, в государства G20, не входящие в организацию, сократился всего на 9% из-за хороших показателей Китая и Индии.

Китай обогнал США и стал основным получателем FDI (соответственно $212 млрд и $177 млрд), далее следуют Индия ($64 млрд) и Люксембург ($62 млрд). Основными источниками ПИИ были Люксембург, США и Япония.

Восстановление активности в сфере трансграничных сделок по слияниям и поглощениям (M&A), начавшееся во втором полугодии 2020 года и продолжившееся в январе-марте этого года в странах с развитой экономикой, может способствовать росту FDI в 2021 году, сообщается в отчете.

Отток ПИИ из России в прошлом году составлял $47 млрд против $79 млрд в 2019 году. Между тем российские инвестиции за рубежом сократились до $6 млрд по сравнению с $22 млрд.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.