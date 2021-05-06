Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,1%

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Банк Англии, как и ожидали аналитики, сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%.

Регулятор также решил сохранить объем программы выкупа активов на уровне 895 млрд фунтов, включая выкуп гособлигаций на сумму 875 млрд фунтов, говорится в заявлении Комитета по денежно-кредитной политике.

Эти решения поддержали все члены комитета. Аналитики не ожидали изменений параметров денежно-кредитной политики Центробанка. Эта политика преследует цели по поддержанию роста экономики, занятости и достижению целевой инфляции в 2%.

Регулятор также выпустил прогноз о том, что в связи с отменой коронавирусных ограничений в 2021 году ВВП страны вырастет на 7,25%, а не на 5%, как предполагалось ранее. Если этот прогноз подтвердится, это будет самый значительный годовой рост экономики с начала ведения официальной макростатистики в 1949 году.

Повышение процентной ставки Банк Англии прогнозирует ко II кварталу 2023 года.