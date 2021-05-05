Индекс МосБиржи превысил 3600 п. на открытии торгов во главе с "Яндексом"

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду продолжил подъем вслед за дорожающей нефтью (Brent нацелилась на $70 за баррель) на сигналах роста спроса, сдерживающим фактором выступает негативная динамика внешних фондовых площадок; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,7-0,9%, при этом первый превысил 3600 пунктов во главе с бумагами "Яндекса".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3601,76 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1515,82 пункта (+0,9%); цены основных "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,7%.

Доллар стоит 74,87 рубля (+0,02 рубля).

Подорожали акции "Яндекса" (+1,7%), "Магнита" (+1,6%), Московской биржи (+1,3%), ПАО "Полюс" (+1,1%), ВТБ (+1%), "Татнефти" (+0,9%), UC Rusal (+0,9%), "НЛМК" (+0,8%), "ММК" (+0,8%), "РусГидро" (+0,8%), "Роснефти" (+0,7%), Сбербанка (+0,7% и +0,5% "префы"), "Северстали" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Норникеля" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), Polymetal (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), расписки TCS Group (+0,4%), Ozon (+0,4%), бумаги "МТС" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%).

Оценки аналитиков

По оценкам аналитиков ИК "Атон", мировые рынки акций оказались под давлением после того, как министр финансов США Джанет Йеллен признала в интервью возможность повышения процентных ставок во избежание перегрева экономики. В США сильнее всех упали акции сверхкрупных технологичных компаний, формирующие ИТ-сектор индекса S&P 500, производители товаров длительного пользования и провайдеры услуг связи. Нефть марки Brent продолжает рост, в секторе металлов динамика цен смешанная: выросли медь и алюминий, другие металлы отступили от максимумов, подешевело серебро. В среду эксперты "Атона" ожидают роста рынка акций РФ на 1% за счет бумаг сырьевого сектора.

Как отмечает начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие брокер" Михаил Шульгин, внешние фондовые площадки демонстрируют волатильность. В Европу вернулись негативные настроения, даже несмотря на предложение Еврокомиссии открыть к летнему сезону пляжи Испании, Италии и Греции, а также Рим, Париж и Берлин для туристов, которые полностью прошли процедуру вакцинации. Планы Еврокомиссии формируют ротацию в циклические акции из бумаг компаний, которые зарабатывали во время локдаунов. Соответственно, акции интернет-аптек и онлайн-магазинов оказались под давлением.

В США в основном под давлением оказались акции технологических тяжеловесов, типа Apple или Tesla. В финансовом сообществе, в попытке объяснить минорную динамику, можно услышать о факте обострения отношений между Китаем и Тайванем. Тайвань в последнее время сообщает о многократных нарушениях своего воздушного пространства авиацией КНР. Однако причиной слабости акций, скорее всего, являются недавно достигнутые рекордные максимумы. Импульс роста иссяк, а новых драйверов для дальнейшего ралли пока нет, считает эксперт

Индексы акций в США во вторник изменились на 0,1-1,9%, падение Nasdaq (-1,9%) стало максимальным с марта на фоне распродаж акций технологических компаний во главе с бумагами Apple (-3,5%).

Инвесторы оценивали заявление министра финансов Йеллен, которая сказала, что Федеральной резервной системе (ФРС), возможно, придется поднять процентные ставки, чтобы предотвратить перегрев американской экономики, если программы бюджетных расходов, предложенные администрацией президента США Джо Байдена, будут реализованы.

Американские штаты продолжают смягчать карантинные меры на фоне увеличения числа вакцинированных граждан. Власти Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута объявили, что большинство ограничений на количество посетителей в общественных местах будут отменены 19 мая. Губернатор Флориды Рон Десантис в понедельник подписал указ о немедленной отмене всех карантинных мер в штате.

В среду в Азии на работающих биржах также отмечается смешанная динамика индексов акций (биржи Японии, Южной Кореи и материкового Китая не работают в связи с праздниками, гонконгский Hang Seng проседает на 0,5%) в свете заявлений главы Минфина США, но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Цены на нефть

Нефть утром в среду продолжает подъем на ожиданиях увеличения спроса вслед за снятием коронавирусных ограничений в США и Европе в преддверии летнего туристического сезона; цена Brent находится на $0,6 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $69,41 за баррель (+0,8% и +2% во вторник), июньская цена WTI - $66,15 за баррель (+0,7% и +1,9% накануне).

Накануне Байден заявил, что США ставят целью вакцинировать 70% взрослых жителей страны ко Дню независимости 4 июля. Ранее на этой неделе Еврокомиссия предложила смягчить действующие ограничения, разрешив въезд в ЕС привитым от COVID-19 туристам, а также туристам из стран с "хорошей эпидемиологической ситуацией". Тем временем, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обещает отменить карантинные меры к 21 июня.

Тем временем, данные Американского института нефти (API), обнародованные накануне, показали снижение запасов нефти в США на неделе, завершившейся 30 апреля, на 7,7 млн баррелей. Столь существенное падение, если оно будет подтверждено докладом Минэнерго США, станет максимальным с конца января.

Официальные данные о запасах в США за минувшую неделю будут обнародованы в среду в 17:30 по Москве.