Total возобновит прерванный из-за пандемии СПГ-проект в Папуа-Новой Гвинее

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Total сообщила, что возобновит реализацию проекта по сжижению природного газа в Папуа - Новой Гвинее, прерванную год назад из-за пандемии.

Глава компании Патрик Пуянне провел переговоры с делегацией правительства Папуа - Новой Гвинеи под руководством вице-премьера Самуэля Базиля по определению дальнейших шагов. После этого стороны объявили о повторной мобилизации проектной команды и всех необходимых ресурсов.

"Цель - начать FEED в начале 2022 года для подготовки к принятию окончательного инвестрешения (FID) в 2023 году", - говорится в пресс-релизе.

"Этот проект оценивается очень высоко в портфеле Total с учетом близости к азиатским СПГ-рынкам, и мы потратим на него все необходимые ресурсы", - заявил Пуянне через пресс-службу.

Проект предполагает освоение двух основных месторождений на блоке PRL-15 - Elk и Antelope ("лось" и "антилопа"). Газ этих месторождений будет транспортироваться по газопроводу (частично морскому) протяженностью 320 км на площадку Caution Bay - там построен СПГ-завод американской ExxonMobil (проект PNG LNG). В рамках проекта планируется построиться две линии сжижения общей мощностью 5,6 млн т/г. ExxonMobil также вела переговоры с правительством страны о строительстве третьей очереди на своем проекте, но пока они зашли в тупик.

Total - оператор этих двух береговых месторождений. Компании в проекте принадлежит 31,1%, ExxonMobil владеет 28,7%, Oil Search - 17,7% у государства есть право на выкуп 22,5%.

Total владеет 40,1% акций Papua LNG, Oil Search - 22,8%, а ExxonMobil - 37,1%.

В 2019 году Total планировала достичь ОИР в 2020 году, но отложила решение из-за COVID-19, а также переговоров ExxonMobil с правительством.