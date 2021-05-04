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Brent подорожала до $68,43 на ожидании ослабления карантинных мер в Европе и США

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов во вторник на фоне оптимизма по поводу восстановления спроса на топливо в США и Европе в связи с ослаблением карантинных мер.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 по московскому времени во вторник составляет $68,43 за баррель, что на $0,87 (1,29%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Ранее в ходе торгов стоимость контракта превысила $69 за баррель впервые с 15 марта.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $65,25 за баррель, что на $0,76 (1,18%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии.

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Европейская комиссия выдвинула в понедельник предложение для государств-членов Евросоюза ослабить действующие ограничения на въезд в ЕС по причинам необязательного характера. В Еврокомиссии разъясняют, что это предложение, которое может быть принято уже 5 мая, объясняется расширением кампаний по вакцинации и развитием эпидемиологической ситуации во всем мире.

Рыночные аналитики ожидают, что это позволит увеличить число туристических поездок в прибрежные регионы Европы, стимулируя спрос на нефть.

Власти некоторых американских штатов начитают смягчать карантинные меры, поскольку более 40% взрослых американцев уже вакцинированы от коронавируса, а ежедневный прирост случаев заболевания снижается, пишет The Wall Street Journal.

Тем временем власти Великобритании планируют в скором времени представить "зеленый" список стран, которые жители страны смогут посещать без необходимости соблюдать карантин.

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Старший рыночный аналитик The Price Futures Group Фил Флинн, которого цитирует MarketWatch, отмечает, что рост спроса в США и перспективы отмены ограничений на поездки в Великобритании "компенсируют опасения по поводу снижения спроса в Индии, а также обеспокоенность ростом поставок из Ирана".

Ситуация с распространением коронавируса в Индии в последние недели сильно ухудшилась. По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США. Многие страны в последние дни ограничивали транспортное сообщение с Индией, чтобы, в частности, снизить риск попадания на свою территорию "индийских" штаммов коронавирусной инфекции.

"Это не только угрожает восстановлению спроса в стране, которая является третьим крупнейшим потребителем нефти в мире, но и дает понять участникам рынка риски, связанные со спросом", - отмечает аналитик Commerzbank Юджин Вайнберг.

нефть

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