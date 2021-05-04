Brent подорожала до $68,43 на ожидании ослабления карантинных мер в Европе и США

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов во вторник на фоне оптимизма по поводу восстановления спроса на топливо в США и Европе в связи с ослаблением карантинных мер.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 по московскому времени во вторник составляет $68,43 за баррель, что на $0,87 (1,29%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Ранее в ходе торгов стоимость контракта превысила $69 за баррель впервые с 15 марта.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $65,25 за баррель, что на $0,76 (1,18%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии.

Европейская комиссия выдвинула в понедельник предложение для государств-членов Евросоюза ослабить действующие ограничения на въезд в ЕС по причинам необязательного характера. В Еврокомиссии разъясняют, что это предложение, которое может быть принято уже 5 мая, объясняется расширением кампаний по вакцинации и развитием эпидемиологической ситуации во всем мире.

Рыночные аналитики ожидают, что это позволит увеличить число туристических поездок в прибрежные регионы Европы, стимулируя спрос на нефть.

Власти некоторых американских штатов начитают смягчать карантинные меры, поскольку более 40% взрослых американцев уже вакцинированы от коронавируса, а ежедневный прирост случаев заболевания снижается, пишет The Wall Street Journal.

Тем временем власти Великобритании планируют в скором времени представить "зеленый" список стран, которые жители страны смогут посещать без необходимости соблюдать карантин.

Старший рыночный аналитик The Price Futures Group Фил Флинн, которого цитирует MarketWatch, отмечает, что рост спроса в США и перспективы отмены ограничений на поездки в Великобритании "компенсируют опасения по поводу снижения спроса в Индии, а также обеспокоенность ростом поставок из Ирана".

Ситуация с распространением коронавируса в Индии в последние недели сильно ухудшилась. По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США. Многие страны в последние дни ограничивали транспортное сообщение с Индией, чтобы, в частности, снизить риск попадания на свою территорию "индийских" штаммов коронавирусной инфекции.

"Это не только угрожает восстановлению спроса в стране, которая является третьим крупнейшим потребителем нефти в мире, но и дает понять участникам рынка риски, связанные со спросом", - отмечает аналитик Commerzbank Юджин Вайнберг.