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Минфин РФ снизит объем покупки валюты с 11 мая до 6,5 млрд руб. в день

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Минфин РФ с 11 мая по 4 июня направит на покупку валюты в рамках бюджетного правила 123,7 млрд рублей, сообщило ведомство.

Объем ежедневных покупок составит эквивалент 6,5 млрд рублей.

Таким образом, дневной объем в мае практически вернется к мартовскому (6,7 млрд рублей) после рекордного с момента возврата к покупкам в январе апрельского объема в 8,4 млрд рублей.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в мае в размере 176,5 млрд рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам апреля составило минус 52,8 млрд рублей.

Минфин в январе 2021 года вернулся к покупкам валюты после 10 месяцев продаж с ежедневным объемом 7,1 млрд рублей (106,3 млрд рублей), с 5 февраля дневной объем был сокращен до 2,4 млрд рублей (45,6 млрд рублей), с 5 марта увеличен до 6,7 млрд рублей (148,1 млрд рублей, дневной объем меньше январского из-за разницы в количестве рабочих дней). С 7 апреля и дневной, и общий объем выросли до максимального с начала возврата к покупкам уровня - 8,4 млрд рублей (185,7 млрд рублей).

С апреля операции по покупке валюты проводятся по обновленной валютной структуре. Виды валют, которые могут приобретаться в рамках бюджетного правила, соответствуют валютной структуре средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), которая была изменена в феврале. В нее были включены японская иена с долей 5% и китайский юань с долей 15%. Доли доллара США и евро при этом сокращены с 45% до 35%, а доля фунтов стерлингов сохранена неизменной на уровне 10%.

Механизм бюджетных правил предусматривает покупку валюты на рынке при ценах на нефть выше базовой отметки (в 2020 году - $42,4, в 2021 году - $43,25) и продажу в случае падения ниже этой отметки. В апреле 2020 года Минфин перешел к продаже валюты в связи с серьезным падением цены нефти в результате снижения спроса из-за коронавируса, а также отказа России в марте присоединиться к новому соглашению ОПЕК+ и ответного решения Саудовской Аравии увеличить добычу, дав покупателям скидки.

До 12 мая прошлого года объем продаж был эквивалентен 77,8 млрд рублей, ежедневный - 3,5 млрд рублей, с 13 мая он взлетел до 193,1 млрд рублей (11,4 млрд рублей в день), с 5 июня установил рекорд в 203,7 млрд рублей (10,2 млрд рублей), с 8 июля составлял уже 125,6 млрд рублей (5,7 млрд рублей), затем продолжил снижаться: до 64,9 млрд рублей (3,1 млрд рублей) с 7 августа, 54 млрд рублей (2,5 млрд рублей) с 7 сентября. В октябре объем продаж вновь подскочил - до 126,9 млрд рублей (5,8 млрд рублей), с 9 ноября упал в 2 раза - до 50,1 млрд рублей (2,5 млрд рублей), с 7 декабря остался на прежнем уровне - 50,8 млрд рублей (2,2 млрд рублей).

Минфин РФ

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