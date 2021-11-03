Минфин в ноябре будет покупать валюту и золото на 25,9 млрд рублей в день

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Российский Минфин сообщил, что с 9 ноября по 6 декабря направит на покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила 518,2 млрд рублей.

Объем ежедневных покупок будет эквивалентен 25,9 млрд рублей, что в 1,7 раза больше, чем в октябре, когда объем достигал рекордных на тот момент для текущего года 15,1 млрд рублей.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в ноябре в размере 409,9 млрд рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам сентября составило 108,4 млрд рублей.