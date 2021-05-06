В AB InBev впервые за 15 лет сменится гендиректор

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Гендиректором крупнейшего в мире пивоваренного концерна Anheuser-Busch InBev (AB InBev) с 1 июля станет нынешний руководитель его североамериканского подразделения Мишель Дукерис. Он сменит Карлоса Брито, который руководил AB InBev в течение 15 лет.

В общей сложности Брито проработал в компании 32 года.

Дукерис пришел в AB InBev в 1996 году. За время работы в компании он управлял подразделением безалкогольных напитков в Латинской Америке, а также азиатским бизнесом. С 2018 года он является CEO североамериканского подразделения AB InBev.

Имя нового руководителя североамериканского подразделения будет объявлено до 1 июля, говорится в пресс-релизе компании.

Акции AB InBev прибавляют в цене 5,2% на торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 8%.