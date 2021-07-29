Квартальная прибыль AB InBev выросла более чем в пять раз

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Во II квартале 2021 года пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev NV (AB InBev) увеличил чистую прибыль более чем в 5 раз, продажи компании превзошли уровни, зафиксированные до пандемии коронавируса.

Чистая прибыль концерна за отчетный период составила $1,86 млрд против $351 млн годом ранее.

Выручка AB InBev увеличилась на 31,6% - до $13,54 млрд по сравнению с $10,29 млрд годом ранее. Органический рост выручки составил 28%.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне $2,24 млрд при выручке в $13,39 млрд.

EBITDA без учета разовых факторов увеличилась на 31% и составила $4,85 млрд по сравнению с $3,41 млрд годом ранее.

Объем реализованной продукции в прошедшем квартале вырос до 144,845 млн гектолитров с 119,895 млн гектолитров, в органическом выражении показатель вырос на 20,8%.

В Северной Америке выручка увеличилась на 6,4% в органическом выражении, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 3,9%. В регионе, объединяющем Европу, Ближний Восток и Африку, продажи выросли на 44,2%, рост в органическом выражении в Южной Америке составил 40,6%.

AB InBev подтвердила прогноз, согласно которому ожидает роста EBITDA в диапазоне от 8% до 12% в 2021 году.

Акции AB InBev в Брюсселе в четверг дешевеют на 5,8%. С начала года капитализация компании снизилась на 4%, до 114,8 млрд евро.