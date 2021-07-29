Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:44Заразились
на 29.07В России 6 218 502+23 270В мире 195 968 310+638 614

Квартальная прибыль AB InBev выросла более чем в пять раз

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Во II квартале 2021 года пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev NV (AB InBev) увеличил чистую прибыль более чем в 5 раз, продажи компании превзошли уровни, зафиксированные до пандемии коронавируса.

Чистая прибыль концерна за отчетный период составила $1,86 млрд против $351 млн годом ранее.

Выручка AB InBev увеличилась на 31,6% - до $13,54 млрд по сравнению с $10,29 млрд годом ранее. Органический рост выручки составил 28%.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне $2,24 млрд при выручке в $13,39 млрд.

EBITDA без учета разовых факторов увеличилась на 31% и составила $4,85 млрд по сравнению с $3,41 млрд годом ранее.

Объем реализованной продукции в прошедшем квартале вырос до 144,845 млн гектолитров с 119,895 млн гектолитров, в органическом выражении показатель вырос на 20,8%.

В Северной Америке выручка увеличилась на 6,4% в органическом выражении, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 3,9%. В регионе, объединяющем Европу, Ближний Восток и Африку, продажи выросли на 44,2%, рост в органическом выражении в Южной Америке составил 40,6%.

AB InBev подтвердила прогноз, согласно которому ожидает роста EBITDA в диапазоне от 8% до 12% в 2021 году.

Акции AB InBev в Брюсселе в четверг дешевеют на 5,8%. С начала года капитализация компании снизилась на 4%, до 114,8 млрд евро.

AB InBev коронавирус Северная Америка Европа Брюссель АТР

Новости по теме

Новости

Международный арбитраж присудил взыскать с РФ $2,6 млрд в пользу "ЮКОС-Кэпитал"

Авиакомпании "Россия" разрешили летать в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Авиакомпании "Россия" разрешили летать в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

PayPal сократила квартальную прибыль на 23%

"Мосбиржа" отметила связь активности частных инвесторов и спортивных соревнований

"Мосбиржа" отметила связь активности частных инвесторов и спортивных соревнований

ФАС начала проверку крупных частных топливных трейдеров

ФАС начала проверку крупных частных топливных трейдеров

СП Сбера и Mail.ru удвоило квартальный убыток при росте выручки в 3,5 раза

Сбербанк удвоил полугодовую прибыль по МСФО

Сбербанк удвоил полугодовую прибыль по МСФО

Структура "Росатома" заинтересовалась добычей лития в России

Структура "Росатома" заинтересовалась добычей лития в России

Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ за I полугодие в 4,6%

Пандемия коронавируса

Netflix введет обязательную вакцинацию для участников киносъемок

Netflix введет обязательную вакцинацию для участников киносъемок
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');