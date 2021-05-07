Инвестор-активист продал пакет акций Barclays, не сумев вмешаться в управление банком

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Инвесткомпания Эдварда Брэмсона Sherborne Investors продала весь свой пакет акций британского банка Barclays Plc, отказавшись от попыток добиться реорганизации его операций.

Sherborne владела 6% акций Barclays и была одним из крупнейших акционеров банка.

Брэмсон, известный инвестор-активист, безуспешно пытался войти в совет директоров Barclays. Он направлял обращения главному исполнительному директору банка Джесу Стейли, предлагая ему сократить объем инвестиционно-банковских операций и активнее инвестировать в розничные операции в Великобритании.

Sherborne начала покупать акции Barclays в 2018 году, когда их стоимость составляла около 2 фунтов. В пятницу инвесткомпания сообщила, что средняя цена продажи акций составила 1,86 фунта.

Акции Barclays подорожали на 2,5% по итогам торгов. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 72%.

"Очень жаль, что у нас не появилось возможности войти в совет директоров Barclays, чтобы содействовать реорганизации банка", - говорится в сообщении инвесткомпании.

Стейли, вопреки рекомендациям Брэмсона, сохранял крупный объем инвестиционно-банковских операций, которые оказались источником существенного роста прибыли банка в период пандемии коронавируса, пишет Dow Jones.

Согласно данным Dealogic, в первом квартале 2021 года Barclays занял седьмое место по объему выручки среди глобальных инвестбанков. Среди европейских банков он уступил по этому показателю лишь Credit Suisse Group AG.