Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:13Заразились
на 07.05В России 4 863 514+8 386В мире 156 070 356+869 824

Инвестор-активист продал пакет акций Barclays, не сумев вмешаться в управление банком

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Инвесткомпания Эдварда Брэмсона Sherborne Investors продала весь свой пакет акций британского банка Barclays Plc, отказавшись от попыток добиться реорганизации его операций.

Sherborne владела 6% акций Barclays и была одним из крупнейших акционеров банка.

Брэмсон, известный инвестор-активист, безуспешно пытался войти в совет директоров Barclays. Он направлял обращения главному исполнительному директору банка Джесу Стейли, предлагая ему сократить объем инвестиционно-банковских операций и активнее инвестировать в розничные операции в Великобритании.

Sherborne начала покупать акции Barclays в 2018 году, когда их стоимость составляла около 2 фунтов. В пятницу инвесткомпания сообщила, что средняя цена продажи акций составила 1,86 фунта.

Акции Barclays подорожали на 2,5% по итогам торгов. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 72%.

"Очень жаль, что у нас не появилось возможности войти в совет директоров Barclays, чтобы содействовать реорганизации банка", - говорится в сообщении инвесткомпании.

Стейли, вопреки рекомендациям Брэмсона, сохранял крупный объем инвестиционно-банковских операций, которые оказались источником существенного роста прибыли банка в период пандемии коронавируса, пишет Dow Jones.

Согласно данным Dealogic, в первом квартале 2021 года Barclays занял седьмое место по объему выручки среди глобальных инвестбанков. Среди европейских банков он уступил по этому показателю лишь Credit Suisse Group AG.

Barclays

Новости

"Газпром" и Минэнерго назвали критерии для бесплатного подключения домов к газу

Механизм товарных интервенций расширен на все непродовольственные товары

Нефть Brent подорожала до $68,49 после снижения цен накануне

Нефть Brent подорожала до $68,49 после снижения цен накануне

Рубль утром слабо корректируется вниз к доллару и евро на старте торгов

Европейские рынки акций показали смешанную динамику в четверг

В "Газпроме" обещали бесплатно провести газ в дома небольшой площади

В "Газпроме" обещали бесплатно провести газ в дома небольшой площади

Сбербанк с 7 мая повысит ставки по ипотеке на 0,4 процентного пункта

Сбербанк с 7 мая повысит ставки по ипотеке на 0,4 процентного пункта

Nintendo спрогнозировала сокращение годовой прибыли на 29%

Nintendo спрогнозировала сокращение годовой прибыли на 29%

Рынок акций РФ в четверг обновил максимум индекса МосБиржи

Тиньков назвал направления развития экосистемы TCS Group

Тиньков назвал направления развития экосистемы TCS Group
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');