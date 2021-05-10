Рубль чуть укрепился к доллару и евро на старте торгов

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слегка снизились на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти и сохраняющегося спроса глобальных инвесторов на рисковые активы.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,70-73,98 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,77 руб./$1 (-1,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 89,53 руб./EUR1 (-24,5 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 12 коп. к уровню закрытия 7 мая, до 80,86 рубля.

Доллар при этом оказался на 36,73 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 2,4 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов 10 мая связано, прежде всего, с дорожающей нефтью и сохраняющимся спросом глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе валюты развивающихся стран. Участники внутреннего валютного рынка также пристально следят за новостями на геополитическую тематику.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 МСК составила $68,6 за баррель, что на 0,47% выше уровня на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $65,17 за баррель, что на 0,42% выше закрытия рынка 7 мая.

При этом фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона также в основном демонстрируют в понедельник утром позитивную динамику, в частности японский Nikkei 225 прибавляет 0,6%; и лишь китайский CSI 300 снижается всего на 0,16% по отношению к закрытию предыдущего дня. В свою очередь фьючерс на американский индекс S&P 500 подрастает 10 мая утром на 0,18% после уверенного повышения в пятницу.

Фондовые индексы США в пятницу выросли, при этом Dow Jones и S&P 500 обновили рекордные максимумы, несмотря на слабые данные по рынку труда США. Инвесторы рассчитывают, что слабые данные по рынку труда будут способствовать сохранению мягкой денежно-кредитной политики ФРС, включая низкие процентные ставки.

Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось всего на 266 тыс. Безработица в стране в апреле выросла до 6,1% с 6%. Эксперты в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест в прошлом месяце на 978 тыс. и снижения безработицы до 5,8%. Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин считает, что данные по рынку труда говорят о том, что квалификация безработных не соответствует открытым вакансиям. "Я не думаю, что нашей проблемой все еще является спрос (на рабочую силу - ИФ). Проблема в предложении", - сказал он. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари в свою очередь заявил, что неожиданно слабое увеличение числа рабочих мест в США в апреле показывает, насколько далека американская экономика от понятия о "полной занятости"

Группировка DarkSide, совершившая хакерскую атаку, которая парализовала работу трубопровода Colonial Pipeline, связана с Россией, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на бывшего высокопоставленного чиновника. По его словам, атаки DarkSide обычно нацелены на страны, в которых не говорят по-русски. Атака вынудила Белый дом в выходные сформировать межведомственную рабочую группу для подготовки к различным сценариям, включая необходимость принятия дополнительных мер для смягчения любого потенциального воздействия на поставки топлива, о чем заявил в воскресенье официальный представитель Белого дома. Ранее о причастности к хакерской атаке группировки DarkSide, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на знакомые с ходом расследования источники. По их информации, целью атаки было вымогательство денежных средств.