Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,1%

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник сохранил восходящий импульс минувшей пятницы на фоне выросших мировых фондовых площадок и дорожающей нефти (Brent поднялась к $69 за баррель) благодаря ожиданиям длительного сохранения мягкой монетарной политики Федрезерва США после выхода слабых статданных по рынку труда; индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,1%, индекс РТС изменился незначительно.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 3686,37 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1577,2 пункта (-0,02%); динамика "голубых фишек" на "Московской бирже" смешанная в пределах 3,4%.

Доллар стоит 73,67 рубля (-0,12 рубля).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+1%), "Северстали" (+1%), Polymetal (+0,6%), "Норникеля" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,2% "префы"), "Газпром нефти" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), АФК "Система" (+0,2%), "МТС" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

Подешевели расписки Ozon (-3,4%), акции "НЛМК" (-1,9%), "АЛРОСА" (-0,6%), "РусГидро" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,2%), "Яндекса" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "ММК" (-0,1%), UC Rusal (-0,1%).

Как отмечает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаил Шульгин, промышленные металлы в начале мая продемонстрировали настоящее ралли: медь в понедельник достигла исторического пика $10740 за тонну (металл от минимумов марта 2020 года подорожал почти на 150%), алюминий поднялся до нового трехлетнего максимума, цинк впервые с июня 2018 года стоит дороже $3000, а свинец ($2220 за тонну) достиг максимума с октября 2019 года.

В США инвесторы были удивлены цифрами опубликованного отчета по занятости, которые оказались существенно ниже прогнозных оценок. На этом фоне выросли не только котировки казначейских облигаций (доходность сократилась), но и акции технологических компаний, поскольку активная ротация в циклические бумаги приостановилась.

В США приближается летний автомобильный сезон. Нефтеперерабатывающие заводы готовятся к увеличению спроса на бензин, загрузка мощностей НПЗ растет. США и Великобритания - две развитые страны с высоким процентом вакцинации населения. Это доказывает, что успешная программа общенациональной вакцинации подстегивает экономическую активность. Это может стимулировать развитые страны Европы прилагать больше усилий для реализации вакцинации на своей территории.

На нефтяном рынке текущие цены обеспечены сделкой ОПЕК+. Альянс в соответствии с установленными договоренностями постепенно снимает ограничение поставок. Инвесторы впечатлены высоким уровнем соответствия условиям соглашения со стороны стран-участников сделки, что обеспечивает поддержку ценам.

С другой стороны, есть и негативные факторы. В Индии (третий по величине импортер нефти в мире, крупнейший потребитель дизеля) сохраняется сложная коронавирусная ситуация, правительство страны ожидает, что пик новой вспышки пандемии пройдет в ближайшее время. Иран в этом году может значительно нарастить производство. Индия является одним из ключевых покупателей иранской нефти, но новая волна пандемии может сдержать рост иранских поставок, считает Шульгин.

В США в минувшую пятницу индексы акций выросли на 0,7-0,9%, Dow Jones (+0,7%) и S&P 500 (+0,7%) обновили рекордные максимумы.

По данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике страны в апреле увеличилось на 266 тыс. (ожидался рост на 978 тыс.), а безработица выросла до 6,1% (ожидалось снижение до 5,8% с 6%). Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число новых рабочих мест составило 770 тыс., а не 916 тыс., как сообщалось ранее.

Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что неожиданно слабое увеличение числа рабочих мест в США в апреле показывает, насколько далека американская экономика от понятия о "полной занятости"

Инвесторы рассчитывают, что слабые данные по рынку труда способствуют сохранению мягкой денежно-кредитной политики ФРС, включая низкие процентные ставки, пишет CNBC. Акции технологических компаний, для которых благоприятны низкие процентные ставки, в пятницу подорожали после публикации статданных.

В Азии в понедельник динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

На нефтяном рынке цены утром в понедельник растут на фоне перебоев в работе американского трубопровода Colonial Pipeline после кибератаки; цена Brent находится на $0,7 выше уровня закрытия основных торгов акциями на Мосбирже в пятницу. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $68,95 за баррель (+1% и +0,3% в пятницу), июньская цена WTI - $65,49 за баррель (+0,9% и +0,3% в пятницу).

По итогам минувшей недели Brent подорожала на 2,3%, WTI - на 2,1%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Хакерская атака парализовала Colonial Pipeline, через который поставляется около 45% бензина и дизельного топлива, потребляемых на восточном побережье США, 7 мая. Его работа все еще не восстановлена.

Между тем данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе на 8 единиц - до 448 установок.