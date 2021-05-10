Рынок акций возобновил рост и впервые превысил 3700п по индексу МосБиржи

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ после небольшой утренней заминки возобновил подъем и впервые в истории превысил рубеж 3700 пунктов по индексу МосБиржи на фоне дорожающей нефти, тогда как фондовые площадки Европы подают смешанные сигналы; лидируют в росте бумаги нефтяников и металлургов.

К 13:30 индекс МосБиржи составил 3704,53 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1579,36 пункта (+0,1%); динамика цен основных blue chips на "Московской бирже" смешанная в пределах 6,4%.

Доллар подрос до 73,88 рубля (+0,09 рубля).

Подорожали расписки TCS Group (+6,4%), акции UC Rusal (+2,5%), "АЛРОСА" (+1,9%), ПАО "Полюс" (+1,9%), Polymetal (+1,8%), "Аэрофлота" (+1,6%), "Северстали" (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (+1,2%), "Газпрома" (+1%), "Норникеля" (+0,8%), "Роснефти" (+0,4%), "МТС" (+0,3%), Сбербанка (+0,2% и +0,3% "префы"), "Татнефти" (+0,2%), "ММК" (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,1%).

Подешевели расписки Ozon (-3,9%), акции ВТБ (-2,3%), "РусГидро" (-1,3%), "НЛМК" (-1%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "Московской Биржи" (-0,6%), "Магнита" (-0,5%), АФК "Система" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 составил 35,52 млрд рублей (из них 6,62 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,35 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,13 млрд рублей на акции "Норникеля").

Как отмечает президент ИГ "Московские партнеры" Евгений Коган, не лучшие данные по рынку труда США намекнули о том, что в ближайшее время Федрезерв, очевидно, не будет вносить изменения в политику количественного смягчения (QE). Рынки воодушевились, и еще в пятницу наблюдался хороший рывок цен по котировкам многих компаний. Общий восходящий тренд, скорее всего, продолжится и на текущей неделе, хотя риски инфляции продолжают витать в воздухе.

В теории рост индекса потребительских цен в США, который будет опубликован в среду, может спровоцировать дебаты об изменении монетарной политики ФРС. Большинство аналитиков ставят на то, что годовая инфляция подскочит до 3,6% в апреле. С другой стороны, Джером Пауэлл не раз заявлял, что рост инфляции - это временное явление, обусловленное ростом цен на сырье. Однако, если ценовое давление не начнет ослабевать через несколько месяцев, реакция как политиков, так и инвесторов не будет столь же сдержанной, считает эксперт.

В Китае инвесторы более переживают о лавинообразном росте кредитования. Политбюро недавно заявило о необходимости ослабить спекуляции на рынке жилья и о роли правительства в управлении финансовыми рисками. Поскольку просто так китайское Политбюро ничего не говорит, можно ожидать "закручивания гаек" по данному направлению и реформ, которые могут не понравиться рынкам и спровоцировать коррекцию вниз.

Другим важным событием будет постепенное освобождение Европы от коронавирусных ограничений, что поспособствует росту экономики. В частности, Германия начала ослаблять ограничения для полностью вакцинированных или выздоровевших от COVID-19. Франция начнет ослаблять ночной комендантский час с 19 мая. Кампания по вакцинации населения набирает обороты. Ожидается, что к концу лета ЕС достигнет своей цели по доставке первых доз вакцины для 70% взрослого населения. Рекомендация Брюсселя ослабить ограничения для некоторых стран также подстегивает акции авиакомпаний, отмечает Коган.

По словам аналитика ИГ "Финам" Сергея Кауфмана, в понедельник на внешних рынках инвесторы несколько снизили пятничный уровень оптимизма, связанный с повышением уверенности насчет мягкой политики ФРС из-за слабых данных по рынку труда. Каких-то новых триггеров как для роста, так и для падения пока что выделить сложно, в связи с чем большинство ключевых западных индексов торгуются нейтрально. Лучше рынка выглядят нефтяные акции из-за хакерской атаки на американского оператора нефтепроводов, а также металлургические компании благодаря продолжающемуся ралли в ценах на черные и цветные металлы.

Что касается статистики по рынку труда США, то сейчас действует правило "чем хуже, тем лучше". Слабые данные позволяют ФРС отложить разговоры о снижении уровня количественного смягчения, несмотря на угрозу инфляции. Это же в пятницу подтвердил президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари, сказавший, что американская экономика еще далека от полной занятости, из-за чего он остается в лагере тех, кто поддерживают мягкую политику ФРС. Надежды на долгосрочное продолжение мягкой монетарной политики ФРС позволили индексам Dow Jones и S&P 500 в пятницу в очередной раз переписать исторические максимумы.

В понедельник в Европе отмечается смешанная динамика индексов, пятничный оптимизм уже, похоже, отыгран. При этом экономист ЕЦБ Филип Лэйн заявил в пятницу, что европейский центробанк может в июне как увеличить, так и уменьшить количественное смягчение. Немного лучше других выглядит британский рынок на фоне очередного подтверждения правительства, что оно не согласится провести референдум насчет независимости Шотландии, отмечает аналитик.

Как отмечает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаил Шульгин, промышленные металлы в начале мая продемонстрировали настоящее ралли: медь в понедельник достигла исторического пика $10740 за тонну (металл от минимумов марта 2020 года подорожал почти на 150%), алюминий поднялся до нового 3-летнего максимума, цинк впервые с июня 2018 года стоит дороже $3000, а свинец ($2220 за тонну) достиг максимума с октября 2019 года.

В США инвесторы были удивлены цифрами опубликованного отчета по занятости, которые оказались существенно ниже прогнозных оценок. На этом фоне выросли не только котировки казначейских облигаций (доходность сократилась), но и акции технологических компаний, поскольку активная ротация в циклические бумаги приостановилась.

В США приближается летний автомобильный сезон. Нефтеперерабатывающие заводы готовятся к увеличению спроса на бензин, загрузка мощностей НПЗ растет. США и Великобритания - две развитые страны с высоким процентом вакцинации населения. Это доказывает, что успешная программа общенациональной вакцинации подстегивает экономическую активность. Это может стимулировать развитые страны Европы прилагать больше усилий для реализации вакцинации на своей территории.

На нефтяном рынке текущие цены обеспечены сделкой ОПЕК+. Альянс в соответствии с установленными договоренностями постепенно снимает ограничение поставок. Инвесторы впечатлены высоким уровнем соответствия условиям соглашения со стороны стран-участников сделки, что обеспечивает поддержку ценам.

С другой стороны, есть и негативные факторы. В Индии (третий по величине импортер нефти в мире, крупнейший потребитель дизеля) сохраняется сложная коронавирусная ситуация, правительство страны ожидает, что пик новой вспышки пандемии пройдет в ближайшее время. Иран в этом году может значительно нарастить производство. Индия является одним из ключевых покупателей иранской нефти, но новая волна пандемии может сдержать рост иранских поставок, считает Шульгин.

В США в минувшую пятницу индексы акций выросли на 0,7-0,9%, Dow Jones (+0,7%) и S&P 500 (+0,7%) обновили рекордные максимумы.

По данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике страны в апреле увеличилось на 266 тыс. (ожидался рост на 978 тыс.), а безработица выросла до 6,1% (ожидалось снижение до 5,8% с 6%). Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число новых рабочих мест составило 770 тыс., а не 916 тыс., как сообщалось ранее.

Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что неожиданно слабое увеличение числа рабочих мест в США в апреле показывает, насколько далека американская экономика от понятия о "полной занятости"

Инвесторы рассчитывают, что слабые данные по рынку труда способствуют сохранению мягкой денежно-кредитной политики ФРС, включая низкие процентные ставки, пишет CNBC. Акции технологических компаний, для которых благоприятны низкие процентные ставки, в пятницу подорожали после публикации статданных.

В Азии в понедельник динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), в Европе нет единого вектора (индекс FTSE растет на 0,1%, DAX, CAC40 просели на 0,2%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,02%).

На нефтяном рынке цены в понедельник растут на фоне перебоев в работе американского трубопровода Colonial Pipeline после кибератаки; цена Brent находится на $0,5 выше уровня закрытия основных торгов акциями на Мосбирже в пятницу. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 13:30 по московскому времени составила $68,77 за баррель (+0,7% и +0,3% в пятницу), июньская цена WTI - $65,28 за баррель (+0,6% и +0,3% в пятницу).

По итогам минувшей недели Brent подорожала на 2,3%, WTI - на 2,1%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Хакерская атака парализовала Colonial Pipeline, через который поставляется около 45% бензина и дизельного топлива, потребляемых на восточном побережье США, 7 мая. Его работа все еще не восстановлена.

Между тем данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе на 8 единиц - до 448 установок.