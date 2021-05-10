Индекс МосБиржи по итогам торгов не смог удержать новый рубеж 3700п

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Рост рынка акций РФ к вечеру сменился боковой стабилизацией на фоне нисходящей коррекции фондовой Европы, США и нефти (Brent просела в район $68 за баррель с утренних $69,2), индекс МосБиржи в течение торгов протестировал новый рубеж 3700 пунктов, но удержать его не смог; в падении лидировали расписки Ozon, обновили максимумы расписки TCS Group, акции Сбербанка и "Русала".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3694,78 пункта (+0,3%, максимум дня и новый пик - 3713,49 пункта), индекс РТС - 1569,5 пункта (-0,5%); цены основных "голубых фишек" на "Московской бирже" показали смешанную динамику в пределах 8,1%.

Доллар подрос до 74,12 рубля (+0,33 рубля).

Президент РФ Владимир Путин оценил ситуацию в стране с коронавирусом как стабильную.

Власти ЕС высказали солидарность с Чехией и Болгарией в связи с трудностями, которые возникли в их отношениях с Россией, заявил в понедельник после заседания Совета Евросоюза по иностранным делам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, Москва продолжает демонстрировать "модель негативных действий" в отношении ЕС.

Подорожали расписки TCS Group (+7,6%), "АЛРОСА" (+2,5%), UC Rusal (+2,3%), "Аэрофлота" (+2,2%), "Роснефти" (+1,4%), Polymetal (+0,9%), Сбербанка (+0,7% и +0,3% "префы"), "Северстали" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,6%), бумаги "Татнефти" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,6%), "Газпрома" (+0,4%), "МТС" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%).

Подешевели расписки Ozon (-8,1%), акции ВТБ (-3,5%), "РусГидро" (-2%), "ММК" (-1,8%), "Яндекса" (-1,8%), АФК "Система" (-1%), "НЛМК" (-0,7%), "Магнита" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,3%), "Московской Биржи" (-0,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 82,376 млрд рублей (из них 16,54 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,41 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 6,19 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").

Как отмечает президент ИГ "Московские партнеры" Евгений Коган, не лучшие данные по рынку труда США намекнули на то, что в ближайшее время Федрезерв, очевидно, не будет вносить изменения в политику количественного смягчения (QE). Рынки воодушевились, и еще в пятницу наблюдался хороший рывок цен по котировкам многих компаний. Общий восходящий тренд, скорее всего, продолжится и на текущей неделе, хотя риски инфляции продолжают витать в воздухе.

В теории рост индекса потребительских цен в США, который будет опубликован в среду, может спровоцировать дебаты об изменении монетарной политики ФРС. Большинство аналитиков ставят на то, что годовая инфляция подскочит до 3,6% в апреле. С другой стороны, Джером Пауэлл не раз заявлял, что рост инфляции - это временное явление, обусловленное ростом цен на сырье. Однако, если ценовое давление не начнет ослабевать через несколько месяцев, реакция как политиков, так и инвесторов не будет столь же сдержанной, считает эксперт.

Другим важным событием будет постепенное освобождение Европы от коронавирусных ограничений, что поспособствует росту экономики. В частности, Германия начала ослаблять ограничения для полностью вакцинированных или выздоровевших от COVID-19. Франция начнет ослаблять ночной комендантский час с 19 мая. Кампания по вакцинации населения набирает обороты. Ожидается, что к концу лета ЕС достигнет своей цели по доставке первых доз вакцины для 70% взрослого населения. Рекомендация Брюсселя ослабить ограничения для некоторых стран также подстегивает акции авиакомпаний, отмечает Коган.

История вокруг крупнейшего американского нефтепровода Colonial Pipeline, который соединяет Нью-Йорк и Техас, затягивается - оператор приостановил его работу еще в пятницу после атаки программы-вымогателя на систему трубопровода. Пока запасов на восточном побережье хватает для того, чтобы избежать резкого повышения цен. Однако некоторые аналитики заранее предупреждают, что длительная приостановка может разогнать цены на бензин. Даже без новой масштабной инфраструктурной проблемы цены на топливо в США растут в течение последних нескольких месяцев и впервые с 2014 года превысили $3 за галлон (3,78 литра).

Прекращение работы трубопровода протяженностью 5500 миль, по которому идет почти половина запасов топлива для Восточного побережья, кажется тревожным сигналом для всей американской инфраструктуры. Это означает, что даже такие большие проекты уязвимы для самых разнообразных кибератак. В случае с Colonial Pipeline хакер использовал программу, которая фактически "удерживает в заложниках" данные компании до тех пор, пока она не заплатит выкуп. Прорабатывается план на случай затяжной паузы вокруг крупнейшего нефтепровода. Американские власти могут импортировать нефтепродукты из Европы, Канады и Южной Америки, но для этого понадобится дополнительное время.

Европейским танкерам потребуется 2 недели для того, чтобы добраться до порта Нью-Йорка. Администрация Байдена также может приостановить действие закона Джонса, который прописывает, что ряд товаров могут перевозиться только на судах, построенных и эксплуатируемых в США. Это позволит танкерам под иностранными флагами перевозить топливо из портов Персидского залива в гавани, расположенные на Восточном побережье, отмечает Коган.

По словам аналитика ИГ "Финам" Сергея Кауфмана, в понедельник на внешних рынках инвесторы несколько снизили пятничный уровень оптимизма, связанный с повышением уверенности насчет мягкой политики ФРС из-за слабых данных по рынку труда. Какие-то новые триггеры как для роста, так и для падения пока что выделить сложно, в связи с чем большинство ключевых западных индексов торгуются нейтрально. Лучше рынка выглядели нефтяные акции из-за хакерской атаки на американского оператора нефтепроводов, а также металлургические компании благодаря продолжающемуся ралли в ценах на черные и цветные металлы.

Что касается статистики по рынку труда США, то сейчас действует правило "чем хуже, тем лучше". Слабые данные позволяют ФРС отложить разговоры о снижении уровня количественного смягчения, несмотря на угрозу инфляции. Это же в пятницу подтвердил президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари, сказавший, что американская экономика еще далека от полной занятости, из-за чего он остается в лагере тех, кто поддерживают мягкую политику ФРС. Надежды на долгосрочное продолжение мягкой монетарной политики ФРС позволили индексам Dow Jones и S&P 500 в пятницу в очередной раз переписать исторические максимумы.

В понедельник в Европе индексы умеренно просели, пятничный оптимизм уже, похоже, отыгран. При этом экономист ЕЦБ Филип Лэйн заявил в пятницу, что европейский центробанк может в июне как увеличить, так и уменьшить количественное смягчение. Немного лучше других выглядит британский рынок на фоне очередного подтверждения правительства, что оно не согласится провести референдум насчет независимости Шотландии, отмечает аналитик.

Как отмечает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаил Шульгин, промышленные металлы в начале мая продемонстрировали настоящее ралли: медь в понедельник достигла исторического пика $10740 за тонну (металл от минимумов марта 2020 года подорожал почти на 150%), алюминий поднялся до нового 3-летнего максимума, цинк впервые с июня 2018 года стоит дороже $3000, а свинец ($2220 за тонну) достиг максимума с октября 2019 года.

В США инвесторы были удивлены цифрами опубликованного отчета по занятости, которые оказались существенно ниже прогнозных оценок. На этом фоне выросли не только котировки казначейских облигаций (доходность сократилась), но и акции технологических компаний, поскольку активная ротация в циклические бумаги приостановилась.

На нефтяном рынке текущие цены обеспечены сделкой ОПЕК+. Альянс в соответствии с установленными договоренностями постепенно снимает ограничение поставок. Инвесторы впечатлены высоким уровнем соответствия условиям соглашения со стороны стран-участников сделки, что обеспечивает поддержку ценам.

С другой стороны, есть и негативные факторы. В Индии (третий по величине импортер нефти в мире, крупнейший потребитель дизеля) сохраняется сложная коронавирусная ситуация, правительство страны ожидает, что пик новой вспышки пандемии пройдет в ближайшее время. Иран в этом году может значительно нарастить производство. Индия является одним из ключевых покупателей иранской нефти, но новая волна пандемии может сдержать рост иранских поставок, считает Шульгин.

В США в минувшую пятницу индексы акций выросли на 0,7-0,9%, Dow Jones (+0,7%) и S&P 500 (+0,7%) обновили рекордные максимумы.

По данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике страны в апреле увеличилось на 266 тыс. (ожидался рост на 978 тыс.), а безработица выросла до 6,1% (ожидалось снижение до 5,8% с 6%). Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число новых рабочих мест составило 770 тыс., а не 916 тыс., как сообщалось ранее.

Инвесторы рассчитывают, что слабые данные по рынку труда способствуют сохранению мягкой денежно-кредитной политики ФРС, включая низкие процентные ставки, пишет CNBC. Акции технологических компаний, для которых благоприятны низкие процентные ставки, в пятницу подорожали после публикации статданных.

В Азии в понедельник динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), также нет единого вектора в Европе (индексы DAX, FTSE и CAC40 изменились менее чем на 0,1%) и в США (индекс S&P 500 снижается на 0,1%, Dow Jones прибавил 0,8% и впервые превысил 35 тыс. пунктов).

Темпы инфляции, а также уровень занятости в США по-прежнему довольно далеки от показателей, при которых Федеральная резервная система (ФРС) могла бы задуматься об изменении денежно-кредитной политики, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс.

На нефтяном рынке цены вечером в понедельник просели после утреннего роста на фоне перебоев в работе американского трубопровода Colonial Pipeline после кибератаки; цена Brent к 18:50 по московскому времени находилась на $0,1 ниже уровня закрытия основных торгов акциями на Мосбирже в пятницу. Стоимость июльских фьючерсов на Brent составила $68,15 за баррель (-0,2% и +0,3% в пятницу), июньская цена WTI - $64,71 за баррель (-0,3% и +0,3% в пятницу).

По итогам минувшей недели Brent подорожала на 2,3%, WTI - на 2,1%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Хакерская атака парализовала Colonial Pipeline, через который поставляется около 45% бензина и дизельного топлива, потребляемых на восточном побережье США, 7 мая. Его работа все еще не восстановлена.

Эксперты опасаются, что из-за перебоев в работе трубопровода американские компании сократят объемы переработки нефти и будут вынуждены увеличить импорт нефтепродуктов, пишет MarketWatch.

Между тем данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе на 8 единиц - до 448 установок.