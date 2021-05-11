Фондовый рынок США в понедельник закрылся в минусе

Dow Jones снизился впервые за шесть сессий

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США снизились в понедельник вслед за котировками акций технологических компаний.

Dow Jones Industrial Average, поднимавшийся в ходе торгов выше отметки в 35000 пунктов, закрылся в минусе после подъема по итогам пяти предыдущих сессий.

Инвесторы делают ставку на акции компаний, которые больше других выиграют от снятия карантинных ограничений, в том числе представителей туристического сектора и сферы развлечений, и не хотят вкладывать средства в бумаги существенно подорожавших технологических компаний, пишет Dow Jones.

Опасения, связанные с тем, что усиление инфляции сократит прибыли технологических компаний, также удерживают инвесторов от вложения средств в этот сектор. Рост цен на сырье, проблемы в цепочках поставок, а также дефицит полупроводниковых компонентов увеличивают производственные затраты, что скажется как на клиентах компаний, так и на корпоративных прибылях, отмечает главный аналитик Swissquote Bank Айпек Озкардеская.

Акции Alphabet Inc. подешевели в понедельник на 2,4% вслед за ухудшением оценки бумаг до "держать" с "покупать" аналитиками Citibank.

Стоимость акций Microsoft Corp. опустилась на 2,1%, Amazon.com Inc. - на 3,1%, Qualcomm Inc. - на 6,5%, Intel Corp. - на 3%.

В центре внимания трейдеров остается сезон корпоративной отчетности. Согласно данным FactSet, 88% компаний индекса S&P 500 уже опубликовали отчеты за первый квартал. Как отмечает главный аналитик по корпоративной отчетности FactSet Джон Баттерс, прибыли компаний в минувшем квартале выросли максимальными темпами с первого квартала 2010 года.

Стоимость бумаг сети отелей Marriott International Inc. снизилась по итогам торгов на 4,1%. Оператор крупнейшей в мире гостиничной сети в первом квартале 2021 года зафиксировал чистый убыток в размере $11 млн по сравнению с чистой прибылью в $31 млн за тот же период прошлого года. Прибыль без учета разовых факторов составила $0,1 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet экспертов на уровне $0,04 на акцию. Тем временем квартальная выручка Marriott упала на 50,5%, до $2,32 млрд, что оказалось хуже среднего прогноза рынка на уровне $2,38 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в понедельник опустился на 34,94 пункта (0,1%) и составил 34742,82 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 44,17 пункта (1,04%) - до 4188,43 пункта.

Nasdaq Composite потерял 350,38 пункта (2,55%) и составил 13401,86 пункта.