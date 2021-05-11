Российские биржевые индексы снизились в пределах 1,7% в начале торгов

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций начались во вторник снижением цен blue chips вслед за упавшими в начале недели мировыми фондовыми площадками и просевшей нефтью. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 1,5-1,7%, возглавили снижение котировки Сбербанка.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 1,5%, до 3638,23 пункта, индекс РТС снизился на 1,7%, до 1544,65 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 6,1%.

Доллар подешевел на 14 копеек, до 74,21 рубля.

Обыкновенные акции Сбербанка подешевели до 301,37 рубля (-5,8%), "префы" - до 280,96 рубля (-6,1%) после дивидендной отсечки (выплаты за 2020 год - 18,7 рубля на акцию каждого типа).

Сбербанк также опубликовал отчет за апрель по РСБУ. В этом месяце банк получил 103,57 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против 11,5 млрд рублей годом ранее и 103,26 млрд рублей в марте. В период с января по апрель Сбербанк получил 386,08 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против 230,15 млрд рублей годом ранее.

Также подешевели акции UC Rusal (-3,6%), расписки Ozon (-1,9%), TCS Group (-1,3%), бумаги "Газпром нефти" (-1,2%), "Норникеля" (-1,1%), "Яндекса" (-1,1%), "ММК" (-1%), "Газпрома" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,8%), Polymetal (-0,8%), "Роснефти" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,6%), "НЛМК" (-0,6%), "Северстали" (-0,4%), АФК "Система" (-0,4%), "РусГидро" (-0,4%), "Татнефти" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), "Московской Биржи" (-0,2%), "МТС" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,2%).

TCS Group в I квартале получила 14,2 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что оказалось выше прогноза (13,7 млрд рублей). TCS Group сохранила прогнозы по основным финансовым показателям на 2021 год: чистая прибыль - не менее 55 млрд руб.

Подорожали акции банка ВТБ (+0,4%), "Магнита" (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

В США в понедельник фондовые индексы снизились на 0,1-2,6% во главе с технологичным Nasdaq (-2,6%). Dow Jones (-0,1%) в ходе торгов впервые поднимался выше отметки 35000 пунктов, но закрылся в "минусе" после подъема по итогам пяти предыдущих сессий.

Инвесторы делают ставку на акции компаний, которые больше других выиграют от снятия карантинных ограничений, в том числе представителей туристического сектора и сферы развлечений, и не хотят вкладывать средства в бумаги существенно подорожавших технологических компаний, пишет Dow Jones.

Во вторник в Азии также преобладает снижение индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 3,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 1,9%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,4%).

Несмотря на заверения Федеральной резервной системы (ФРС) США и слабые данные по американскому рынку труда, инвесторы считают, что потенциальный рост цен может заставить центробанки начать сокращать стимулы, пишет Associated Press со ссылкой на мнение аналитиков.

Помимо этого, в ряде азиатских стран продолжает наблюдаться рост заболеваемости и смертности от коронавируса.

Потребительские цены в Китае в апреле выросли на 0,9% в годовом выражении - максимальными темпами с сентября прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ).

Темпы повышения потребительских цен ускорились по сравнению с 0,4% в марте. Эксперты в среднем прогнозировали апрельскую инфляцию в Китае на уровне 1%, свидетельствуют данные Trading Economics.

На нефтяном рынке цены утром во вторник проседают на фоне постепенного возобновления работы системы трубопроводов Colonial Pipeline; цена Brent находится на $0,3 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов Мосбиржи накануне. К 10:01 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на 0,8%, до $67,81 за баррель (+0,1% накануне), июньские фьючерсы на WTI дешевели на 0,7%, до$64,45 за баррель (+0,03% в понедельник).

Colonial, которая была вынуждена приостановить операции в минувшую пятницу из-за хакерской атаки, сообщила в понедельник, что рассчитывает восстановить основную часть операций до конца текущей недели.

Система трубопроводов Colonial является основным источником поставок бензина, дизельного и авиационного топлива на восточное побережье США. Пропускная способность трубопроводов, идущих из Хьюстона до Северной Каролины, составляет порядка 2,5 млн баррелей в сутки (б/с), до Нью-Йорка - 900 тысяч б/с.

Последствия приостановки работы трубопроводов для регионов США будут различаться, где-то произойдет накапливание запасов нефтепродуктов, где-то будет ощущаться их нехватка, отмечают эксперты. Экстренные поставки бензина и дизельного топлива из Техаса уже начали осуществляться в автоцистернах.

По крайней мере, одно нефтеперерабатывающее предприятие сообщило о снижении объемов производства из-за проблем в работе трубопроводов, отмечает Bloomberg.