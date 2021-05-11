ВТБ выдал РМК кредит на покупку партнера по Михеевскому месторождению

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - ВТБ предоставил группе "Русская медная компания" (РМК) кредит на 40 млрд рублей и 82,7 млн евро сроком на 5 лет, сообщила пресс-служба финансового учреждения.

Деньги предоставлены для финансирования расходов АО "Михеевский ГОК" (входит в РМК) по приобретению 100% доли в уставном капитале ООО "Инвест развитие" (компания-партнер по освоению Михеевского месторождения в Челябинской области), а также на рефинансирование существующей задолженности АО "Михеевский ГОК" и ООО "Инвест развитие" по кредитам перед другими банками

"В результате сделки банк ВТБ стал единственным кредитором АО "Михеевский ГОК", - говорится в сообщении.

"Привлеченные средства позволят осуществить приобретение производственного актива и увеличить собственное производство медного концентрата на Михеевском ГОКе, оптимизировать кредитный портфель АО "Михеевский ГОК" и осуществить рефинансирование внешних обязательств ООО "Инвест развитие", - сообщил через пресс-службу вице-президент по финансам РМК Максим Щибрик.

В январе этого года "Михеевский ГОК" подал в ФАС России ходатайство о приобретении 100% уставного капитала ООО "Инвест развитие". В пресс-службе РМК "Интерфаксу" сообщали, сделка "представляет собой слияние Михеевского ГОКа с партнером по освоению Михеевского месторождения меди".

В апреле этого года РМК сообщила о покупке "Инвест Развития". Сумма сделки не раскрывалась.

По данным РМК, "Инвест развитие" было учреждено в 2016 году группой иностранных инвесторов при посредничестве инвестиционно-консалтинговой компании Altus Capital для реализации проектов по добыче и обогащению полезных ископаемых на территории Челябинской области. В рамках проекта в 2018 году на территории, примыкающей к производственной площадке "Михеевского ГОКа", была построена обогатительная фабрика производительностью 9 млн тонн руды в год, которая перерабатывала поставляемую с ГОКа медную руду.

С момента запуска переработано 29,2 млн тонн руды и выпущено 87,9 тыс. тонн меди в концентрате, в том числе в 2020 году было произведено 32,8 тысяч тонн меди в концентрате.

По оценкам РМК, покупка "Инвест развития" позволит Михеевскому ГОКу увеличить объемы переработки руды и производства медного концентрата в 1,5 раза.

"Михеевский ГОК" - предприятие горнодобывающего дивизиона РМК, ведет добычу, обогащение медной руды и производит медный концентрат. Комбинат работает с 2014 года. Это первый в СНГ проект по добыче и обогащению руды с низким содержанием меди (до 0,4%).

"Русская медная компания" - многопрофильный вертикально интегрированный холдинг, объединяющий более 30 предприятий. Производственные активы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской и Новгородской областях, Хабаровском крае, а также в Казахстане. По 50% акций РМК принадлежит кипрским Tilia Holdings и Pyracantha Holdings. Бенефициаром является Игорь Алтушкин, занимающий пост председателя совета директоров РМК.