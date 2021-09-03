Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

РМК получит 195 млрд рублей от Сбербанка и Газпромбанка на освоение Малмыжского месторождения

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк, Газпромбанк и "Русская медная компания" подписали договор о синдицированном кредите на 195 млрд рублей для финансирования проекта по разработке Малмыжского месторождения меди в Хабаровском крае, сообщил Сбербанк.

Меморандум о подписании договора синдицированного кредита подписали вице-президент, директор департамента ключевых клиентов Сбербанка Ольга Харламова, заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Белоус и вице-президент по финансам РМК Максим Щибрик.

Финансирование предоставляется ООО "Амур Минералс" (входит в РМК). Договор предполагает строительство в Хабаровском крае горно-обогатительного комбината, состоящего из четырёх производственных линий суммарной мощностью переработки 90 млн тонн руды в год.

Из общей суммы кредита 97,5 млрд рублей - 50% - предоставит Сбербанк, уточнила Харламова, цитата которой приведена в сообщении.

Запасы Малмыжского месторождения оцениваются в 8,32 млн тонн меди и 347 тонн золота. Заявленный бюджет проекта составляет порядка 248 млрд рублей. Финансирование будет предоставлено в формате мультивалютного синдицированного кредита сроком на 12,5 года на сумму 195 млрд рублей.

Объём производства медного концентрата группы в результате реализации проекта вырастет в два раза. В рамках проекта будет производиться 1,4% от общемирового производства меди. В настоящее время в России производится и перерабатывается медный концентрат, содержащий 900 тысяч тонн меди, экспортируется медный концентрат, содержащий 60 тысяч тонн меди. Реализация проекта "Малмыж" позволит увеличить текущее производство меди в медном концентрате в России почти на 30%.

Рамочные условия финансирования проекта были подписаны в 2019 году, теперь эти условия были детализированы и скорректированы, уточнил Щибрик.

Малмыжское месторождение было открыто в 2006 году. Балансовые запасы оцениваются в 5,156 млн тонн меди и 278 тонн золота.

"Русская медная компания" - многопрофильный вертикально интегрированный холдинг, объединяющий более 30 предприятий. Производственные активы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской и Новгородской областях, Хабаровском крае, а также в Казахстане. Основным владельцем группы является Игорь Алтушкин.

Сбербанк Газпромбанк РМК

Новости по теме

Новости

Рынок акций РФ поднялся к новой вершине 4000 пунктов по индексу МосБиржи

ЦБ убрал точные даты публикации комментариев по инфляции из графика

Активность розничных инвесторов на рынке акций РФ усилилась к концу лета

"Газпром" снова занял первое место по капитализации в России

Курс биткойна поднялся выше $50 тысяч

Курс биткойна поднялся выше $50 тысяч

Крымская "Солнечная долина" наладила выпуск игристых вин

Крымская "Солнечная долина" наладила выпуск игристых вин

Международные резервы России за неделю выросли до нового абсолютного максимума

Международные резервы России за неделю выросли до нового абсолютного максимума
Восточный экономический форум - 2021

Путин заявил о нехватке врачей на Дальнем Востоке

Восточный экономический форум - 2021

Путин предложил автоматически продлевать субсидии регионам на авиаперевозки

Путин предложил автоматически продлевать субсидии регионам на авиаперевозки

Глава Камчатки заявил, что регионам ДФО доходов хватает только на выживание

Глава Камчатки заявил, что регионам ДФО доходов хватает только на выживание
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');