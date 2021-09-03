РМК получит 195 млрд рублей от Сбербанка и Газпромбанка на освоение Малмыжского месторождения

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк, Газпромбанк и "Русская медная компания" подписали договор о синдицированном кредите на 195 млрд рублей для финансирования проекта по разработке Малмыжского месторождения меди в Хабаровском крае, сообщил Сбербанк.

Меморандум о подписании договора синдицированного кредита подписали вице-президент, директор департамента ключевых клиентов Сбербанка Ольга Харламова, заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Белоус и вице-президент по финансам РМК Максим Щибрик.

Финансирование предоставляется ООО "Амур Минералс" (входит в РМК). Договор предполагает строительство в Хабаровском крае горно-обогатительного комбината, состоящего из четырёх производственных линий суммарной мощностью переработки 90 млн тонн руды в год.

Из общей суммы кредита 97,5 млрд рублей - 50% - предоставит Сбербанк, уточнила Харламова, цитата которой приведена в сообщении.

Запасы Малмыжского месторождения оцениваются в 8,32 млн тонн меди и 347 тонн золота. Заявленный бюджет проекта составляет порядка 248 млрд рублей. Финансирование будет предоставлено в формате мультивалютного синдицированного кредита сроком на 12,5 года на сумму 195 млрд рублей.

Объём производства медного концентрата группы в результате реализации проекта вырастет в два раза. В рамках проекта будет производиться 1,4% от общемирового производства меди. В настоящее время в России производится и перерабатывается медный концентрат, содержащий 900 тысяч тонн меди, экспортируется медный концентрат, содержащий 60 тысяч тонн меди. Реализация проекта "Малмыж" позволит увеличить текущее производство меди в медном концентрате в России почти на 30%.

Рамочные условия финансирования проекта были подписаны в 2019 году, теперь эти условия были детализированы и скорректированы, уточнил Щибрик.

Малмыжское месторождение было открыто в 2006 году. Балансовые запасы оцениваются в 5,156 млн тонн меди и 278 тонн золота.

"Русская медная компания" - многопрофильный вертикально интегрированный холдинг, объединяющий более 30 предприятий. Производственные активы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской и Новгородской областях, Хабаровском крае, а также в Казахстане. Основным владельцем группы является Игорь Алтушкин.