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ВТБ предоставил Setl Group 886 млн руб. на строительство ЖК в Калининграде

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Банк ВТБ открыл холдингу Setl Group две кредитные линии на сумму 886 млн рублей сроком до 2024 года для строительства третьей очереди жилого комплекса "Стерео" в Калининграде, сообщила пресс-служба кредитной организации.

ЖК "Стерео-3" будет построен в два этапа, продаваемая площадь составит около 17 тыс. кв. метров. Объект планируется к вводу в эксплуатацию в конце 2022 года.

В настоящее время Setl Group ведет строительство восьми жилых домов в Санкт-Петербурге, Калининграде и Калининградской области с использованием счетов эскроу.

Холдинг Setl Group был основан в 1994 году как строительная компания "Петербургская недвижимость". В настоящее время холдинг объединяет ряд компаний, специализирующихся на девелопменте, услугах генерального подряда, продаже стройматериалов, брокерских операциях на рынке жилой и коммерческой недвижимости, консалтинге и информационных технологиях. Владельцами группы являются Максим Шубарев (70%), Ян Изак (24%) и Илья Еременко (6%).

ВТБ по итогам I квартала 2021 года занимает 2-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Setl Group ВТБ Калининград

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