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АДР Ozon выросли на 4,6% после их включения в индекс MSCI Russia

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Американские депозитарные расписки (АДР) маркетплейса Ozon на старте торгов Московской биржи в среду выросли в цене на 4,6% (до 4340 рублей за штуку) после того, как индексный провайдер MSCI включил их в свои индексы по итогам полугодового пересмотра.

Аналитики ожидали такого решения, под вопросом при этом оставалась оценка foreign inclusion factor (FIF, применительно к российским компаниям - оценка free float), которую использует MSCI для Ozon: прогнозы колебались в диапазоне 0,2-0,35. В итоге FIF составил 0,2. Исходя из FIF 0,2 и веса в MSCI Russia Standard в размере 0,8%, пассивный приток в акции Ozon стратег BCS Global Markets Юлия Голдина оценивает минимум в $104 млн.

Кроме того, MSCI повысила FIF для НЛМК до 0,25 (по итогам первых двух минут торгов бумага прибавила в цене 0,1%), Polymetal до 0,75 (-0,6%) и "Московской биржи" до 0,65(+0,6%), что, по оценкам BCS, обеспечит приток в акции этих компаний в $50 млн, $124 млн и $13 млн соответственно. При этом снижение до 0,65 FIF для "Магнита" (+0,04%) чревато небольшим оттоком из его акций - в размере порядка $18 млн.

Все изменения вступят в силу 27 мая после закрытия торгов.

рынок акций Ozon

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