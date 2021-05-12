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Минцифры не увидело рисков отключения банкоматов из-за М2М SIM-карт

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Банкоматы и другие устройства интернета вещей (Internet of Things, IoT) не будут отключены после 1 июня из-за требований по регистрации используемых в них М2М (machine to machine) SIM-карт, заявил "Интерфаксу" замглавы Минцифры Олег Пак.

"Новые SIM-карты, приобретаемые компаниями после 1 июня 2021 года для использования в банкоматах и устройствах интернета вещей, будут сразу регистрироваться через портал госуслуг. Для регистрации SIM-карт, которые уже сейчас установлены в устройствах, у их владельцев будет 3 месяца", - заверил Пак.

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С 1 июня вступают в силу поправки к закону "О связи", регулирующие оборот "серых" SIM-карт, по которым все юрлица должны вносить в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) сведения о пользователях SIM-карт. Однако в самой ЕСИА пока такая возможность не реализована. Из-за этого операторы связи опасаются, что им придется с 1 июня отключить М2М SIM-карты, которые поддерживают связь в банкоматах, POS-терминалах (от англ. Point of Sale – точка продажи, устройство для приема к оплате платtжных карт), системах видеонаблюдения и других устройствах, сообщила газета "Коммерсантъ".

Ранее в Минцифре "Интерфаксу" говорили, что принято решение ввести трехмесячный переходный период для регистрации М2М SIM-карт.

Минцифры

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