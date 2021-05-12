Операторы связи получат трехмесячную отсрочку регистрации М2М SIM-карт

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Операторы связи получат трехмесячную отсрочку регистрации используемых в устройствах SIM-карт (М2М SIM-карт) в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая по закону должна быть реализована с 1 июня, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минцифры РФ.

Согласно вступающим в силу с 1 июня поправкам к закону "О связи", регулирующим оборот "серых" SIM-карт, все юрлица должны вносить в ЕСИА сведения о пользователях SIM-карт. Однако в самой ЕСИА пока такая возможность не реализована - и операторы опасаются, что придется с 1 июня отключить SIM-карты, которые поддерживают связь в банкоматах, POS-терминалах, системах видеонаблюдения и других устройствах, пишет "Коммерсантъ". Регистрация корпоративных SIM-карт уже отсрочена до 30 ноября, такого же операторы просят и для М2М SIM-карт, пишет газета.

Как заявили в Минцифры РФ, такая отсрочка будет предусмотрена.

"Минцифры России принято решение ввести переходный период для регистрации М2М SIM-карт. С учетом предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения, в проекте постановления правительства РФ будет предусмотрена возможность для операторов связи в течение 3 месяцев с момента вступления в силу данного документа внести информацию об М2М SIM-картах, используемых в устройствах, в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА)", - сказали "Интерфаксу" в министерстве.

Там заверили, что возможность регистрации SIM-карт заработает к июню 2021 года. В Минцифры добавили, что благодаря новой системе россияне также смогут дистанционно заключать договоры на оказание услуг связи с использованием функционала портала госуслуг. Минцифры также ведет работу по созданию условий для подписания гражданских сделок с использованием инфраструктуры электронного правительства, чтобы россияне могли удаленно и в безопасной среде совершать юридически значимые действия.