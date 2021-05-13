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Ремонт "Голубого потока" продлится до 29 мая

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Плановый ремонт газопровода "Голубой поток" из России в Турцию продлится до 29 мая (ранее информацию о профилактике до 27 мая публиковала турецкая сторона), сообщили "Интерфаксу" в "Газпроме".

"С 12 по 29 мая этого года на объектах газопровода "Голубой поток" проводится комплекс плановых работ, поставки газа по газопроводу в этот период приостановлены", - сообщили в управлении информации ПАО "Газпром".

В компании добавили, что плановые работы были согласованы еще в 2020 году. В сутки магистраль может перекачивать 47,355 млн куб. м газа. Оперативные данные 2021 года говорят, что как минимум в течение первых четырех месяцев обе магистрали работали с производительностью около 97% от проектной мощности. Техническое обслуживание газопровода "Турецкий поток" пройдет в июне и июле.

"Голубой поток" заработал в 2003 году. В 2017 году газопровод работал со 100%-ной загрузкой, прокачав 15,8 млрд куб. м. В 2020 году "Газпром" поставил по газопроводу 8,76 млрд куб. м газа. Турция получает российский газ по двум морским газопроводам - через недавно построенный взамен украинского транзита газопровод "Турецкий поток" (снабжает газом также многочисленные страны юга Европы) и "Голубой поток".

Газпром

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