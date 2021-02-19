Газопровод "Голубой поток" из РФ в Турцию остановят на техобслуживание в мае

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Газопровод через Черное море "Голубой поток" из России в Турцию будет остановлен на плановое техобслуживание с 12 по 27 мая - на 16 газовых суток, сообщил турецкий трубопроводный оператор Botas.

В 2020 году ремонт на "Голубом потоке" проходил примерно в те же сроки - с 13 по 29 мая.

В сутки магистраль может перекачивать 47 млн куб. м газа.

"Голубой поток" заработал в 2003 году. В 2017 году газопровод работал со 100-процентной загрузкой, прокачав 15,8 млрд куб. м.

Турция получает российский газ по двум морским газопроводам - через недавно построенный взамен украинского транзита газопровод "Турецкий поток" (снабжает газом также многочисленные страны юга Европы) и "Голубой поток".

Техническое обслуживание газопровода "Турецкий поток" пройдет в июне и июле, сообщил Botas днем ранее.