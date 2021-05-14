МКБ размещает акции в рамках SPO по нижней границе ранее объявленного диапазона

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет Московского кредитного банка (МКБ) установил цену размещения акций в рамках SPO в размере 6,30 рубля за одну ценную бумагу, говорится в сообщении банка.

Общее количество акций, на которые была оформлена подписка в рамках предложения на "Московской бирже", составляет 3 млрд 597 млн 708,457 тыс. акций (и не включает почти 2,3 млн акций, заявки на приобретение которых были получены в рамках преимущественного права). Исходя из цены размещения, банк может привлечь почти 22,7 млрд рублей.

Ранее МКБ сообщил, что ценовой диапазон предложения акций в рамках SPO установлен между 6,30 рубля и 6,45 рубля за акцию. Банк планирует разместить 3,6 млрд обыкновенных акций нового выпуска. Таким образом, МКБ мог привлечь от 22,7 млрд рублей до 23,2 млрд рублей.

Привлеченные в рамках SPO средства банк планирует использовать для общих корпоративных целей.

Заявки на покупку акций принимались с 6 по 13 мая. Дата начала размещения бумаг - 14 мая.

Наблюдательный совет МКБ еще в октябре 2020 года одобрил допэмиссию акций банка номинальным объемом 3,6 млрд рублей.

Ожидается, что концерн "Россиум" Романа Авдеева, владеющий 59,78% акций МКБ, выкупит (не используя преимущественное право) порядка 50% акций банка в рамках SPO.

МКБ и "Россиум", как предполагается, согласятся на ограничения по продаже и отчуждению акций банка в течение 180 дней (lock-up). Кроме того, в отношении руководства МКБ предусмотрен lock-up период на протяжении 365 дней.

Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами SPO МКБ являются Citigroup, Renaissance Capital, Societe Generale и Sova Capital Limited. Совместными букраннерами - "Атон" и BCS Global Markets.

Основным акционером МКБ является концерн "Россиум". Он по данным на 11 мая 2021 года напрямую владеет 56,07% акций банка, еще 3,71% контролирует через дочерние компании. ИК "Регион" Сергея Сударикова и Андрея Жуйкова владеет 6,54% МКБ. Входящие в группу "Регион" НПФ "Эволюция" и "Будущее" владеют 6,08% банка. Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) принадлежит 3,64% МКБ. Еще 1,37% через ряд своих фондов владеет американская инвестиционная Vanguard Group.

МКБ по итогам первого квартала 2021 года занял 6-е место по размеру активов в рэкнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".