Рубль в понедельник утром слабо растет к доллару и евро вслед за нефтью

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро незначительно снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне продолжающегося с пятницы роста цен на нефть эталонных марок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,98-74,14 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,9875 руб./$1 (-2,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 89,785 руб./EUR1 (-8,5 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 5,2 коп. к уровню закрытия 14 мая, до 81,1 рубля.

Доллар при этом оказался на 0,93 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 16,01 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо подрастает к доллару и евро на старте торгов 17 мая благодаря растущей нефти. Как сообщалось, цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе пятничных торгов. До этого - в четверг - они снижались из-за неопределенности перспектив спроса на фоне сложной ситуации с COVID-19 в странах Азии.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $68,77 за баррель, что на 0,09% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $65,44 за баррель, что на 0,11% выше уровня на закрытие рынка 14 мая.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 теряет 1,43%, китайский CSI300 - растет на 1,71%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,28%.

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в пятницу, но завершили неделю снижением. По итогам минувшей недели Dow Jones потерял 1,1%, S&P 500 - 1,4%. Nasdaq упал на 2,3% на фоне распродаж акций технологических компаний. Давление на американский фондовый рынок на минувшей неделе оказали данные об ускорении инфляции в США в апреле.

Представители ФРС на прошлой неделе снова заявляли, что, согласно их прогнозам, инфляционное давление будет временным, в связи с чем пока рано сворачивать программу выкупа активов или повышать процентные ставки.