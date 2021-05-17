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Минобороны РФ подало иск к "Иркуту" на 503 млн рублей

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Минобороны РФ подало иск к ПАО "Корпорация "Иркут" на 503,6 млн руб., следует из материалов судебной картотеки.

Заявление подано в Арбитражный суд Москвы 14 мая, материалы, разъясняющие суть претензий, пока не опубликованы.

"Иркут" занимается серийным производством многоцелевых истребителей Су-30, учебно-боевых самолетов Як-130 и является разработчиком семейства пассажирских МС-21. Филиал компании "Региональные самолеты" выпускает Superjet 100.

"Иркут" входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" "Ростеха".

Минобороны РФ Иркут

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