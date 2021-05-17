Кочарян и Дубовсков не войдут в новый совет директоров АФК "Система"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В совет директоров ПАО АФК "Система" могут войти президент РСПП Александр Шохин, а также глава НИУ "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов, сообщила корпорация.

Их номинировали в совет вместо бывшего президента Армении Роберта Кочаряна и экс-главы АФК Андрея Дубовскова.

Вопрос избрания совета директоров АФК будет рассмотрен на годовом общем собрании акционеров АФК, которое пройдет 26 июня в заочном формате.

Дубовсков и Кочарян входили в совет с 2009 года. Дубовсков с 2020 года занимает пост заместителя председателя совета директоров корпорации. Кочарян в совете является независимым директором.

Остальных членов совета директоров АФК планируется переизбрать.

Всего в совет директоров входят 12 человек, включая основного владельца корпорации Владимира Евтушенкова, председателя совета директоров МТС Феликса Евтушенкова, главу АФК Владимира Чирахова, президента Segezha Group Михаила Шамолина, бывшего топ-менеджера АФК Рона Зоммера, а также независимых директоров Анну Белову, Этьена Шнайдера, Роджера Маннингса, Давида Якобашвили, Анатолия Чубайса.

Владимиру Евтушенкову принадлежит 59,2% АФК, freefloat на Мосбирже составляет 21,2%, на Лондонской фондовой бирже - 10,3%. Еще 9,3% ценных бумаг находится во владении компаний группы АФК, членов совета директоров и менеджмента "Системы".