Богатым россиянам могут разрешить создавать личные фонды

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Россияне смогут создавать в РФ личные фонды для управления имуществом, бизнесом, активами с минимальным взносом 100 млн рублей, следует из внесенного в понедельник в Госдуму законопроекта.

Документ N1172284-7 внесла в нижнюю палату парламента группа депутатов, среди которых глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников ("Единая Россия"). Предлагаются изменения в Гражданский кодекс РФ.

Проект развивает наследственное право в России, объяснил журналистам Крашенинников. С сентября 2018 года граждане получили возможность создавать наследственные фонды (распоряжение о создании оформляется при жизни, а непосредственно фонд создается после смерти создателя), а теперь у них будет возможность создавать фонды для управления имуществом при жизни ("прижизненный" фонд). Такой фонд, продолжающий свою деятельность после смерти гражданина-учредителя, становится наследственным. Таким образом, наследственный фонд будет являться разновидностью личного фонда.

Личный фонд можно будет создавать на определенный срок или бессрочно. Действовать он будет в форме унитарной некоммерческой организации. Учредителем будет считаться его создатель, замена учредителя будет невозможна, также как и соучредительство нескольких лиц.

Все решения, связанные с управлением фондом, будет принимать учредитель, после его смерти утвержденные им при жизни уставные документы по общему правилу нельзя будет изменить.

Выгодоприобретателями личного фонда могут быть любые лица, кроме коммерческих юридических лиц.

Имущество будет переходить в собственность фонда, а его учредитель лишится прав на него, следует из проекта.

"Поскольку физическое лицо, учреждающее личный фонд, передает фонду часть своего имущества, предлагается ряд мер, защищающих кредиторов учредителя и предупреждающих возможное недобросовестное выведение активов из-под обращения взыскания", - говорит Крашенинников.

Предусматривается субсидиарная ответственность личного фонда, кроме "посмертного", по обязательствам своего учредителя в течение трех лет со дня создания. В исключительных случаях, когда кредиторы по уважительным причинам не имели возможности обратиться с требованиями к личному фонду в течение указанного срока, этот срок может быть продлен судом, но не более чем до пяти лет со дня создания личного фонда.

"С учетом открытости данных ЕГРЮЛ, из которого в любой момент можно получить сведения о государственной регистрации личного фонда, это позволит защитить интересы кредиторов учредителя", - считает Крашенинников.

Это не первая попытка разрешить россиянам при жизни создавать личные фонды. Летом 2018 года аналогичный состав депутатов вносил в Госдуму схожий законопроект. Однако он так и не получил статус закона. Правительство РФ дало на проект отрицательный отзыв, поскольку сочло, что такие структуры будут использоваться для сокрытия активов, в том числе от кредиторов, наследников, правоохранительных и налоговых органов, а также для "отмывания" нелегальных доходов и финансирования терроризма.