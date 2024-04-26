Минэкономразвития добивается выведения личных фондов богатых россиян из-под надзора Минюста

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития не согласно с опасениями Минюста и Федеральной налоговой службы о том, что контроль за деятельностью личных фондов россиян - аналогов зарубежных трастов - снизится в случае освобождения их от надзора первого из двух оппонирующих ведомств, сообщил источник "Интерфакса", знакомый с ходом подготовки инициатив.

С 2018 года россияне получили возможность создавать наследственные фонды (регистрируются после смерти), а с марта 2022 года - при своей жизни для управления имуществом, бизнесом, активами. Минимальный взнос в такой фонд составляет 100 млн рублей. Также в 2022 году у россиян появилось право регистрировать международные личные фонды в специальных административных районах (САР), но минимальный имущественный взнос в такой фонд гораздо выше - от 5 млрд рублей.

Личные фонды в настоящее время действуют в форме унитарных некоммерческих организаций (НКО) и поднадзорны Минюсту. Минэкономразвития считает это неверным, так как цели создания классических НКО и личных фондов различны. Последние создаются для управления имуществом отдельных физических лиц, то есть в частных целях.

В связи с этим в марте 2024 года министерство опубликовало для общественного обсуждения два законопроекта, согласно которым регистрацией личных фондов будет заниматься не Минюст, как сейчас, а ФНС, но документы на создание, реорганизацию, изменение учредительных документов налоговые органы будут принимать исключительно от нотариусов. Последние должны будут проверять документы на соответствие требованиям закона. Кроме того, проект освобождал личные фонды от ежегодных отчетов о деятельности и внеплановых проверок Минюста.

Против передачи полномочий по регистрации личных фондов налоговым органам выступили ФНС и Минюст, сообщил источник. Налоговая служба указывала на то, что законопроекты не закрепляют ни за каким госорганом полномочия по проверке документов и осуществлению контроля за личными фондами. Отсутствие же контроля, по мнению Минюста, может привести к управлению имуществом личных фондов "в противоправных целях".

Минэкономразвития в ходе доработки законопроектов с этими замечаниями не согласилось, рассказал источник "Интерфакса". Разработчики законопроекта, по его словам, настаивают, что общие требования к НКО обусловлены повышенным вниманием государства к организациям, реализующим свою деятельность в целях достижения общественных благ, а у личных фондов совсем другая природа и цели - частные.