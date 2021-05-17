ФАС оштрафует "Почту России" за надбавки за посылки в отдаленные поселения

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала "Почту России" нарушившей антимонопольное законодательство из-за взимания надбавок за отправку посылок в труднодоступные поселения, говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет ФАС, "Почта России" взимала дополнительную надбавку в размере 100% за посылки, которые направлялись в труднодоступные населенные пункты или из их. ФАС выдала компании предупреждение о необходимости прекратить взимать такие надбавки.

"Почта" не выполнила предупреждение в установленный срок, и ФАС России возбудила в отношении нее дело и признала ее нарушившей закон о защите конкуренции.

"Еще до окончания рассмотрения дела "Почта России" отказалась от взимания надбавки, в результате чего антимонопольный орган решил не выдавать предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства. Вместе с тем, за нарушение антимонопольного законодательства организации будет назначен штраф", - говорится в сообщении ФАС.

Размер штрафа не уточняется. ФАС отмечает, что он будет назначен в соответствии со статьей 14.31 КоАП РФ. Согласно этой статье, совершение занимающим доминирующее положение на рынке хозяйствующим субъектом действий, которые приводят или могут привести к ущемлению интересов других лиц, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 300 тыс. рублей до 1 млн рублей.

В пресс-службе "Почты России" "Интерфаксу" сообщили, что компания может обжаловать это решение. "Мы в курсе данного решения и рассматриваем вопрос о его обжаловании", - сказали в компании.