Госдума рассмотрит законопроект о защите неквалифицированных инвесторов

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Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник планирует рассмотреть во втором чтении законопроект, который вводит ряд ограничений по инвестированию на российском фондовом рынке для неквалифицированных инвесторов.

Инициатива была внесена в парламент группой депутатов в январе, в его разработке принимал активное участие Банк России и участники рынка.

Законопроект запрещает продавать сложные финансовые продукты неквалифицированным инвесторам до начала введения обязательного тестирования 1 октября 2021 года (ранее планировалось, что тестирование будет введено 1 апреля 2022 года).

"Еще одна норма - требования, которые будет устанавливать ЦБ либо СРО к той информации, которую профессиональные участники будут предоставлять инвесторам", - отмечал ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он также подчеркивал, что профучастник будет обязан вернуть инвестору средства, если им будет предоставлена информация, не соответствующая установленным требованиям.

"Мы считаем, что данное регулирование должно, по "дедушкиной оговорке", распространяться как раз на те самые неквалифицированные массы инвесторов, которые пришли в 2020 года, потому у нас стоит дата, которая отсекает применение этих мер - 1 января 2020 года То есть мы не должны скомпрометировать в глазах 5 млн пришедших в прошлом году людей рынок капитала", - отмечал ранее первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Представитель ЦБ также подчеркнул, что до введения тестирования и фиксации его эффективности предлагается запретить использование многофакторных финансовых инструментов.

Он также отметил, что законопроект расширяет для квалифицированных инвесторов право приобретать разные продукты. "Закон предполагает, что квалифицированные инвесторы могут приобретать вечные облигации, мы снижаем номинал по таким вечным облигациям, сейчас требование 10 млн одна облигация, будет - 5 млн. Они будут доступны", - сказал первый зампред ЦБ.

Швецов также отмечал, что этим законом допускаются на отечественные биржи базовые индексные фонды ETF, которые торгуются на международном рынке.