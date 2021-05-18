Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 06:29Заразились
на 17.05В России 4 949 573+9 328В мире 163 069 932+548 206

Госдума рассмотрит законопроект о защите неквалифицированных инвесторов

Госдума рассмотрит законопроект о защите неквалифицированных инвесторов
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник планирует рассмотреть во втором чтении законопроект, который вводит ряд ограничений по инвестированию на российском фондовом рынке для неквалифицированных инвесторов.

Инициатива была внесена в парламент группой депутатов в январе, в его разработке принимал активное участие Банк России и участники рынка.

Законопроект запрещает продавать сложные финансовые продукты неквалифицированным инвесторам до начала введения обязательного тестирования 1 октября 2021 года (ранее планировалось, что тестирование будет введено 1 апреля 2022 года).

"Еще одна норма - требования, которые будет устанавливать ЦБ либо СРО к той информации, которую профессиональные участники будут предоставлять инвесторам", - отмечал ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он также подчеркивал, что профучастник будет обязан вернуть инвестору средства, если им будет предоставлена информация, не соответствующая установленным требованиям.

"Мы считаем, что данное регулирование должно, по "дедушкиной оговорке", распространяться как раз на те самые неквалифицированные массы инвесторов, которые пришли в 2020 года, потому у нас стоит дата, которая отсекает применение этих мер - 1 января 2020 года То есть мы не должны скомпрометировать в глазах 5 млн пришедших в прошлом году людей рынок капитала", - отмечал ранее первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Представитель ЦБ также подчеркнул, что до введения тестирования и фиксации его эффективности предлагается запретить использование многофакторных финансовых инструментов.

Он также отметил, что законопроект расширяет для квалифицированных инвесторов право приобретать разные продукты. "Закон предполагает, что квалифицированные инвесторы могут приобретать вечные облигации, мы снижаем номинал по таким вечным облигациям, сейчас требование 10 млн одна облигация, будет - 5 млн. Они будут доступны", - сказал первый зампред ЦБ.

Швецов также отмечал, что этим законом допускаются на отечественные биржи базовые индексные фонды ETF, которые торгуются на международном рынке.

Госдума Сергей Швецов Анатолий Аксаков

Новости

Минцифры подготовит концепцию доступа к данным из госсистем для бизнеса

Намеченный на лето Давосский форум перенесен на 2022 год

В ЦБ заявили о рекордно высокой долговой нагрузке россиян

В ЦБ заявили о рекордно высокой долговой нагрузке россиян

Новак заявил, что украинцы переплачивают по 30% стоимости газа из-за политических игр

Новак заявил, что украинцы переплачивают по 30% стоимости газа из-за политических игр

Богатым россиянам могут разрешить создавать личные фонды

Богатым россиянам могут разрешить создавать личные фонды

Уход Гейтса из совета директоров Microsoft связали с расследованием его романа с сотрудницей

ВТБ снизил ставки по льготной ипотеке

В Минсельхозе заявили о возможном подорожании сахара

В Минсельхозе заявили о возможном подорожании сахара

В Белоруссии заявили о готовности к экспорту электроэнергии с БелАЭС

Белоруссия разместит в РФ облигации на 100 млрд российских рублей

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');