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Работники грузинских заводов по розливу "Боржоми" объявили забастовку

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Грузии около 350 работников заводов по розливу минеральной воды "Боржоми" №1 и №2 во вторник объявили забастовку с требованием повышения заработной платы и улучшения условий труда.

Как сообщают грузинские СМИ, бастующие заявляют, что в течение последнего года из-за инфляции в стране их заработная плата снизилась в среднем на 200-250 лари (примерно 4,3 тыс. руб. - 5,4 тыс. руб.). При этом работники утверждают, что в связи с нехваткой кадров им приходится работать сверхурочно, за что, однако, получают лишь мизерную плату.

По словам протестующих, переговоры с руководством компании IDS Borjomi Georgia, которые в последнее время продолжались с участием представителей Минтруда и здравоохранения, а также отраслевого профсоюза, завершились безрезультатно, что и вынудило их объявить забастовку.

При этом участники акции предупредили администрацию, что попытка компании привлечь на работу других, чтобы заменить бастующих сотрудников на заводах, вызовет противостояние, а ответственность за это будет нести компания.

"В акции принимают участие около 350 сотрудников, в результате чего работа обоих заводов по производству "Боржоми" полностью остановлена", - сказал журналистам председатель профсоюза работников аграрных хозяйств, торговли и промышленности Грузии Георгий Диасамидзе.

Между тем, в компании IDS Borjomi Georgia считают нереальным требование бастующих сотрудников о повышении зарплаты на 50%.

"Сожалеем из-за сложившейся ситуации, но хотим отметить, что IDS Borjomi Georgia, как ответственный работодатель, строго придерживается своих социальных обязательств. Заработная плата наших сотрудников на 30-40% выше, чем существующие сегодня на рынке труда средние статистические показатели", - говорится в распространенном во вторник заявлении компании.

Отмечается, что у компании также есть программы бонусов, денежных пособий, финансирования образования детей, медицинского страхования, питания и других льгот. "Несмотря на экономический кризис и сокращение из-за пандемии доходов компании, мы сохранили 100% заработной платы каждого сотрудника, и когда уровень инфляции составлял 6,5%, в апреле 2020 года мы увеличили фонд оплаты труда на 10%", - сказано в заявлении.

Компания выражает готовность уже во второй раз в период пандемии обеспечить повышение зарплаты по позициям в соответствии с принципом справедливого распределения, что, как говорится в заявлении, оказалось неприемлемым для бастующих сотрудников.

"Мы, как ответственная компания, готовы к конструктивному правовому диалогу с нашими сотрудникам. Поэтому призываем бастующих проявлять больше ответственности и надеемся, что путем переговоров мы найдем оптимальное для всех решение", - говорится в заявлении компании.

IDS Borjomi Georgia входит в IDS Borjomi International, один из крупнейших производителей бутилированной воды в Евразии, управляющий девятью заводами в России, на Украине и в Грузии.

IDS Borjomi Georgia управляет двумя разливочными заводами в Боржоми. В портфеле грузинской компании такие бренды минеральной воды, как "Боржоми", "Ликани", "Родники Боржоми", "Бакуриани" и "Митарби". Компания экспортирует "Боржоми" в более чем 30 стран мира.

Грузия Боржоми

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