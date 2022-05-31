Около 400 работников грузинских заводов "Боржоми" начали забастовку

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Грузии больше 400 работников двух заводов по розливу минеральной воды "Боржоми" с утра 31 мая начали забастовку. Они требуют восстановить уволенных, сменить администрацию компании-собственника и улучшить им условия труда, передает первый канал грузинского телевидения.

Также они добиваются повышения зарплаты на 25% и подписания со всеми сотрудниками долгосрочных контрактов. Топ-менеджеров компании собственника они обвиняют в давлении и шантаже.

Требования бастующих изложил председатель профсоюза работников аграрного хозяйства, торговли и промышленности Георгий Диасамидзе.

"Никакой эскалации, никакого противостояния. Мы не собираемся нарушать закон. Мы тихо и спокойно дойдем до победы, сколько бы времени на это ни ушло", - сказал он.

29 апреля менеджмент IDS Borjomi Georgia объявил о приостановке производства на двух заводах в Грузии из-за финансовых проблем. Некоторые страны отказались закупать у компании минводу по политическим причинам, возникли проблемы с доступом к банковским счетам, а это привело к невозможности получать валютную выручку и рассчитываться с кредиторами. Работникам предложили в период простоя выплачивать 50% зарплаты. Часть сотрудников не согласилась и пыталась начать акции протеста. В связи с этим 49 человек были уволены.

По словам Диасамидзе, у многих работников заводов кредиты в банках, им нечем выплачивать проценты, материальное положение людей плачевно. От руководства муниципалитета Боржоми бастующие ждут решения помочь им добиться отсрочки выплат или отмены штрафов.

В администрации компании комментировать ситуацию "Интерфаксу" отказались, пообещав выпустить заявление после переговоров с протестующими.

Масштабная забастовка проходит на фоне планируемой сделки по безвозмездной передаче властям Грузии контрольной доли IDS Borjomi Georgia (доля оценивается примерно в $100 млн). Если сделка состоится, производство минеральной воды на заводах возобновится, поскольку изменение структуры собственников поможет добиться отмены блокировки банковских счетов, объясняли в компании. 27 мая глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили сказал, что передача контроля в IDS Borjomi Georgia "не будет временной" и сейчас решаются юридические вопросы.

IDS Borjomi International основана в 2002 году, объединяет предприятия по производству бутилированной минеральной воды в Грузии, России и на Украине. Продукция экспортируется более чем в 40 стран мира. Консорциум "Альфа-групп", чьи бенефициары недавно подпали под западные санкции, владеет примерно 60% IDS Borjomi International. "Альфа-групп" приобрела IDS Borjomi в 2013 году у семьи покойного Бадри Патаркацишвили.

Компания Rissa Investments Limited является конечной материнской организацией для группы компаний, занимающихся производством и дистрибуцией природной питьевой и минеральной воды. Компании группы владеют правами на розлив минеральной воды в Грузии - долина Боржоми (основная лицензия действует до 2034 года), в России - города Липецк, Кострома и Новосибирск, а также на Украине - Миргород, Моршин и Трускавец. Портфель Rissa включает одиннадцать брендов, самые известные - "Боржоми", "Святой источник", "Моршинская" и "Миргородская".