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Brent подешевела до $67,96 за баррель

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Нефть дешевеет в среду на сообщениях о прогрессе в переговорах по иранской ядерной программе.

К 8:07 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,75 (1,09%), до $67,96 за баррель. За вторник контракт подешевел на $0,75 (1,1%), до $68,71 за баррель. В ходе торгов во вторник нефть Brent торговалась выше $70 впервые с 15 марта, свидетельствуют данные FactSet.

Июньские фьючерсы на WTI к утру по Москве дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,78 (1,19%), до $64,71 за баррель. Днем ранее WTI подешевела на $0,78 (1,2%), до $65,49 за баррель.

18 мая постпред России при международных организациях в австрийской столице Михаил Ульянов заявил, что участники переговоров в Вене по возвращению США и Ирана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской атомной программе достигли существенного прогресса, и 19 мая ожидается важное объявление по этому вопросу.

Возвращение к СВПД может привести к наращиваю добычи нефти в Иране до примерно 3,9 млн баррелей в сутки (б/с) в следующем году, считают аналитики, на которых ссылается S&P Global Platts.

Иран уже начал увеличивать добычу. В апреле она выросла на 130 тысяч б/с по сравнению с мартом и достигла 2,43 млн б/с. Это максимальный уровень с мая 2019 года. Иранская нефть главным образом идет на экспорт в Китай.

Тем временем запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 14 мая, выросли на 620 тысяч баррелей, свидетельствуют данные Американского института нефти (API). При этом, по данным API, запасы бензина в стране упали на 2,8 млн баррелей, дистиллятов - на 2,6 млн баррелей. Минэнерго представит официальные данные по запасам в США позднее в среду.

Аналитики S&P Global Platts ожидают, что официальные данные покажут сокращение нефтяных запасов на 2,9 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина в США выросли на 600 тысяч баррелей, дистиллятов - снизились на 200 тысяч баррелей.

Иран США СВПД Brent WTI API

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