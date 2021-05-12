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Иран получил наиболее обогащенный за время своей ядерной программы уран

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Иран, объявивший ранее о начале обогащения урана до уровня 60%, из-за особенностей производственного процесса получил обогащенный на 63% уран – пока что максимальный для иранской ядерной программы уровень. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на доклад МАГАТЭ.

Согласно документу, взятые 22 апреля образцы "показали уровень обогащения до 63%... это соответствует флуктуациям в уровнях обогащения, которые могут быть в процессе производства в данный момент".

AP уточняет, что обогащенный до 60% уран еще не считается оружейным, однако уровень обогащения уже довольно высок.

Также, по данным AP, накануне гендиректор МАГАТЭ Гросси сообщил, что недавние инспекции ядерных объектов Ирана подтвердили обогащение урана до 60% на предприятии в Натанзе.

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Кроме того, в докладе отмечаются сложности на переговорах в Вене по иранской ядерной сделке (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД), которые стартовали в апреле. Цель переговоров в Вене – согласовать, как и на каких условиях США и Иран могут вернуться к соблюдению соглашения по атому между Ираном и международными посредниками.

В мае 2018 года США вышли из СВПД и возобновили действие антииранских санкций. Через год Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств по СВПД. В числе таких шагов стал отказ Тегерана вывозить излишки обогащенного урана.

Администрация президента США Джо Байдена заявила о готовности вернуться в СВПД, если Тегеран будет в полном объеме соблюдать условия СВПД. Иран заявил в ответ, что первый шаг –за США.

В начале мая газета The New York Times сообщила со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепа США, что у Вашингтона и Тегерана есть возможность для достижения сделки по возвращению к обязательствам по СВПД до президентских выборов в Иране 18 июня.

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