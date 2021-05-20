Цена газа в Европе выросла до $312/тыс. куб. м

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе в четверг отыграла большую часть падения среды на фоне восстановления цен разрешений на выбросы углекислого газа.

Цена газа с поставкой в пятницу на хабе TTF в Нидерландах выросла до $312 за тысячу кубометров после падения днем раньше до $290.

С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила $248 за тысячу кубометров. В бюджет "Газпрома" на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в $170 за тысячу кубов. Более 80% продаж "Газпрома" в Европу сейчас осуществляются по спотовым индексам разного временного базиса.

Статистика портала Gas Infrastructure Europe показывает, что за первые три рабочих дня текущей рабочей недели закачка газа в ПХГ Европы сильно убавила темп и наполовину уступает по интенсивности среднему показателю за последние пять лет.

ПХГ-мощности "Газпрома" в Европе вопреки официальным заявлениям концерна, по-прежнему работают не на закачку, а на отбор. Речь идет об объектах компании astora в Австрии и Германии, мощности ООО "ГХА" в Австрии и ПХГ Бергермеер в Нидерландах, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.