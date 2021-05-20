Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:31Заразились
на 20.05В России 4 974 908+9 232В мире 164 902 902+671 092

Цена газа в Европе выросла до $312/тыс. куб. м

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе в четверг отыграла большую часть падения среды на фоне восстановления цен разрешений на выбросы углекислого газа.

Цена газа с поставкой в пятницу на хабе TTF в Нидерландах выросла до $312 за тысячу кубометров после падения днем раньше до $290.

С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила $248 за тысячу кубометров. В бюджет "Газпрома" на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в $170 за тысячу кубов. Более 80% продаж "Газпрома" в Европу сейчас осуществляются по спотовым индексам разного временного базиса.

Статистика портала Gas Infrastructure Europe показывает, что за первые три рабочих дня текущей рабочей недели закачка газа в ПХГ Европы сильно убавила темп и наполовину уступает по интенсивности среднему показателю за последние пять лет.

ПХГ-мощности "Газпрома" в Европе вопреки официальным заявлениям концерна, по-прежнему работают не на закачку, а на отбор. Речь идет об объектах компании astora в Австрии и Германии, мощности ООО "ГХА" в Австрии и ПХГ Бергермеер в Нидерландах, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

ЕС Газпром Нидерланды

Новости

Кабмин не намерен делать долгосрочной квоту на беспошлинный ввоз сахара

Кабмин не намерен делать долгосрочной квоту на беспошлинный ввоз сахара

Посадки картошки для чипсов Lay's в России расширили на 11%

Посадки картошки для чипсов Lay’s в России расширили на 11%

Microsoft прекратит поддержку Internet Explorer летом 2022 года

"Русал" запустил процесс обеднения углерода. Обзор

"Русал" запустил процесс обеднения углерода. Обзор

Цена газа в Европе опустилась ниже минимальных в мае $300/тыс. куб. м

Цена газа в Европе опустилась ниже минимальных в мае $300/тыс. куб. м

Рост ключевых сегментов экономики Рунета в 2020 году подстегнул COVID

Рост ключевых сегментов экономики Рунета в 2020 году подстегнул COVID

Россияне с начала года стали покупать больше шампанского

Россияне с начала года стали покупать больше шампанского

Цены на металл, неохлажденные. Обобщение

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');