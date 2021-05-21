ВТБ реорганизует УК "Динамо", которая должна банку почти $2 млрд

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - ВТБ планирует реорганизовать управляющую компанию "Динамо", которая является инвестором девелоперского проекта в центре Москвы и крупным заемщиком госбанка.

Проект "ВТБ Арена Парк", в котором УК "Динамо" - застройщик и инвестор, включает комплексную реконструкцию и приспособление под современное использование центрального стадиона "Динамо" и прилегающей к нему территории. Проект помимо стадиона включает городской квартал, где расположены гостиница Hyatt Regency Moscow, Petrovsky Park, офисные здания, апартаменты и клубный дом, а также спортивный парк. Актуальных оценок стоимости проекта нет, в 2016 году глава ВТБ Андрей Костин говорил, что банк вложил 45 млрд рублей из запланированных 110 млрд рублей.

ВТБ с долей 92,3% является контролирующим, но не единственным акционером УК "Динамо". Согласно отчетности компании, на конец 2020 года ВФСО "Динамо" принадлежало 7,7% акций компании.

В своей отчетности еще одна "дочка" ВТБ, санируемый уже почти 10 лет БМ-банк (бывший Банк Москвы), сообщил о предстоящей реорганизации, которая затронет не только другие банки группы, о чем было известно и ранее, но и УК "Динамо".

БМ-банк раскрыл информацию о том, что совет директоров ЦБ РФ 30 марта 2021 года одобрил изменения в плане финансового оздоровления кредитной организации, предусматривающие последовательное присоединение к БМ-банку других "дочек" ВТБ - банка "Возрождение", Запсибкомбанка, Саровбизнесбанка, а также АО "УК "Динамо". Сам же объединенный БМ-банк не позднее 1 октября 2026 года будет присоединен к ВТБ.

ВТБ анонсировал присоединение дочерних кредитных организаций к БМ-банку, но про УК "Динамо" не упоминал.

"Интерфакс" направил запрос в пресс-службу ВТБ о целях присоединения УК "Динамо" к БМ-банку и будущей структуре управления проектом в Петровском парке.

По итогам 2020 года величина чистых активов УК "Динамо", согласно отчетности компании, была отрицательный - минус 11,5 млрд рублей. Это связано с большой суммой процентных расходов, а также убытков в размере 6,9 млрд рублей, полученных из-за пандемии коронавируса.

На конец 2020 года долг УК "Динамо" по кредитам ВТБ, включая конвертированный в рубли заем в евро, составлял 96,7 млрд руб., проценты - 39,3 млрд руб., то есть в сумме 136 млрд руб. (то есть около $1,85 млрд по текущему курсу). В отчетности за прошлый год компания указывала, что рассчитывает в течение ближайших трех лет выйти на полную загрузку своих объектов и плановые значения операционной прибыли. "Кроме того, менеджмент компании ведет переговоры с руководством банка ВТБ, который является акционером и ключевым кредитором компании, о реструктуризации капитала, заемного и акционерного, для снижения процентной нагрузки", - говорилось в отчетности по РСБУ.

Переоценка инвестиций в "ВТБ Арена Парк", который простаивал из-за ограничений на проведение массовых мероприятий, в прошлом году негативно повлияла на отчетность ВТБ, принеся ему 25 млрд рублей убытков.