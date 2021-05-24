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РЖД могут запросить из ФНБ до 175 млрд руб. под вывоз угля из Якутии

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" предполагают на четверть профинансировать из Фонда национального благосостояния (ФНБ) проект по модернизации Байкало-Амурской магистрали для вывоза угля из Якутии.

"Мы направили в Минтранс и правительство предварительные материалы по проекту для рассмотрения. Параллельно дорабатываем цифры, стоимость проекта зависит от электрификации: просто проект с тепловозной тягой обойдется в 350 млрд, а с электрификацией путей - в более 700 млрд", - сообщил на брифинге генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

Он также рассказал про другие варианты.

"Формы проектного финансирования могут быть разными. Пока - "прямой" вариант - порядка 25% средств ФНБ. Было сказано: из средств фонда - 25%. Может быть, в процессе проговорим еще какие-то варианты совместных действий. Пока окончательного решения нет. Условия под проект могут уточняться", - сказал Белозеров. Исходя из этого, из ФНБ "Российские железные дороги" могут запросить 88-175 млрд руб.

Глава компании подчеркнул, что вопрос привлечения средств ФНБ зависит от их стоимости. "Ряд решений могут быть неприемлемыми. Мы считаем, что Фонд национального благосостояния (с точки зрения ставок - ИФ) должен быть лучше всех остальных имеющихся у нас механизмов", - сказал Белозеров.

По его словам, на объекте уже начался отвод территории. "Строить, я думаю, будем 4-5 лет, закончив в 2026-2027 гг.", сказал глава монополии.

РЖД Якутия Олег Белозеров

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