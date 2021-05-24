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Рубль относительно стабилен к доллару и евро на старте торгов

Рубль относительно стабилен к доллару и евро на старте торгов
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в понедельник незначительные, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне отсутствия ярко выраженных сигналов на мировых рынках.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,6-73,65 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,64 руб./$1 (+4,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 89,715 руб./EUR1 (+9,5 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 6,62 коп. к уровню закрытия 21 мая, до 80,87 рубля.

Доллар при этом оказался на 5,97 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 22,96 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", после волатильной прошлой недели, ситуация на мировых рынках несколько успокоилась, но этого пока недостаточно для формирования устойчивой тенденции к укреплению рубля, так как позитивные сигналы в целом относительно слабы и участники рынка опасаются возможной новой волны снижения.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $66,87 за баррель, что на 0,65% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $63,99 за баррель, что на 0,64% выше уровня на закрытие рынка 21 мая.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник демонстрируют положительную динамику: японский Nikkei 225 прибавляет 0,46%, китайский CSI300 - всего 0,07%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,29%.

Американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения по итогам торгов в пятницу.

Торги в пятницу прошли спокойно, при этом в центре внимания остается тема инфляции в США. Инвесторы пытаются понять, как долго Федеральная резервная система США продолжит пытаться удерживать процентные ставки на низком уровне.

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