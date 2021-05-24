Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,2%

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник растет на фоне позитивных сигналов с внешних площадок и продолжения отскока нефти (Brent превысила $67 за баррель), индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,1-0,2%, при этом просели бумаги "Россетей" на корпоративных новостях.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3669,5 пункта (+0,2%), индекс РТС – 1571,8 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 0,7%.

Доллар стоит 73,56 рубля (-0,04 рубля).

Подорожали акции банка ВТБ (+0,7%), Сбербанка (+0,6% и +0,3% "префы"), "Аэрофлота" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,5%), "Татнефти" (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), "Норникеля" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), Polymetal (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%).

Подешевели расписки Ozon (-1,3%), акции "Россетей" (-1,1% и -0,9% "префы"), UC Rusal (-0,5%), расписки TCS Group (-0,4%), бумаги "АЛРОСА" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%).

Руководство ПАО "Россети" выступает против выплат акционерам по итогам прошлого года на фоне грядущих масштабных проектов, сообщила в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. Впрочем, директивы от государства еще нет, несмотря на то, что совет директоров должен рассмотреть вопрос на заседании уже в понедельник, 24 мая.

Комментарии экспертов

Индексный провайдер FTSE включил "Совкомфлот" (+0,6%) в свои индексы для России по итогам июньского промежуточного пересмотра индексов, сообщается в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского. По оценкам эксперта, пассивный приток капитала в акции компании составит порядка $15 млн. Все изменения вступят в силу 18 июня после закрытия торгов.

Совет директоров ПАО "Кузбасская топливная компания" (-1,2%) рекомендовал акционерам отказаться от выплаты дивидендов за 2020 год в связи с отсутствием прибыли, следует из материалов компании. Годовое собрание акционеров назначено на 29 июня.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в понедельник слабо позитивный. Незначительный рост азиатских индексов не должен вводить в заблуждение, а цены на промышленные металлы снижаются. Это может негативно сказаться на акциях российских металлургов.

Нефть пытается отыграть потери прошлой недели, но пока идей на новый выход к уровню $70 за баррель Brent нет. Потребление все еще остается сдержанным, хотя со стороны производителей сохраняется относительно высокая дисциплина.

Рынок акций РФ может показать неуверенность в начале торгов из-за секторов металлов и добычи, а также нефти и газа. Рубль, напротив, способен игнорировать нефть и металлы, продолжая отыгрывать снижение геополитических рисков, считает аналитик.

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич полагает, что с учетом внешнего фона можно ожидать некоторого преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу МосБиржи закрепиться в диапазоне 3650-3700 пунктов. При этом в отсутствие важных макроэкономических событий, способных существенно повлиять на настроения инвесторов, в ходе торгов умеренный рост может быть продолжен, что даст возможность индексу МосБиржи сделать еще один шаг к верхней границе данного диапазона.

По словам начальника отдела анализа рынков ИГ "Универ-Капитал" Елены Шишкиной, последняя неделя мая будет насыщенной на события.

В понедельник в Японии с речью выступит глава Банка Японии Харухико Курода, в США выйдет индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за апрель. Во вторник Германия объявит об изменении объема ВВП за 1 квартал, а также опубликует индикатор оценки текущей ситуации и экономических ожиданий IFO за май. В среду Комитет по банковским, жилищным и городским вопросам Сената США проводит слушания с руководителями крупнейших банков Уолл-стрит, поскольку законодатели-демократы усиливают контроль за ролью промышленности в оказании помощи американцам в восстановлении после пандемии COVID-19. В четверг президент США Джо Байден обнародует первое подробное бюджетное предложение за время его пребывания на посту, предлагаемый диапазон приоритетов от расходов на оборону до сокращения дефицита. В четверг Германия выпустит индекс потребительского климата от Gfk за июнь, в пятницу Франция заявит об изменении потребительских расходов за апрель и объема ВВП за 1 квартал, индекс потребительских цен за май, а еврозона представит индекс делового оптимизма в промышленности, индекс настроений в экономике и индекс уверенности потребителей за май.

В США в минувшую пятницу индексы акций изменились в пределах 0,1-0,5%, инвесторы продолжали оценивать, как долго Федрезерв США будет удерживать процентные ставки на низком уровне.

Согласно опубликованным в пятницу предварительным данным, сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в США, рассчитываемый IHS Markit, в мае увеличился до рекордных 68,1 пункта по сравнению с 63,5 пункта месяцем ранее.

Индикатор в промышленной отрасли США также обновил рекорд, составив 61,5 пункта против 60,5 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали снижения показателя до 60,2 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Индекс PMI в секторе услуг подскочил до рекордных 70,9 пункта с 64,7 пункта при прогнозе в 64,5 пункта.

В Азии в понедельник преобладает позитивная динамика индексов акций за исключением Гонконга и Южной Кореи (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite растет на 0,3%, гонконгский Hang Seng проседает на 0,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,3%).

В Японии позитивное влияние на настроения инвесторов оказывает ускорение вакцинации против COVID-19 в стране, отмечает Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в понедельник корректируются вверх после негативной минувшей недели; цена Brent находится на $0,3 выше уровня закрытия основных торгов акциями на "Мосбирже" в пятницу. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $67,18 за баррель (+1,1%), июльская цена WTI - $64,29 за баррель (+1,1%).

По итогам минувшей недели Brent подешевела на 3,3%, WTI – на 2,7%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data. Давление на рынок оказывали перспективы роста поставок иранской нефти в связи с сообщениями о прогрессе на переговорах по иранской ядерной программе.

Росту нефтяных цен в понедельник способствуют новости о формировании в Атлантическом океане субтропического шторма "Ана", который стал первым штормом, получившим имя в этом сезоне ураганов, отмечает S&P Global Platts. Хотя Национальный центр США по наблюдению за ураганами понизил оценку шторма, обеспокоенность могла заставить рынок заложить премию к нефтяным ценам.

Центр прогнозирования климата США видит 60%-ную вероятность того, что в текущем сезоне активность ураганов будет выше нормы.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе на 2 единицы – до 455 установок.