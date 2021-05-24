Соглашение о мониторинге иранских ядерных объектов продлили до 24 июня

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник заявил, что агентство и Тегеран на месяц продлили действие соглашения о мониторинге международными инспекторами иранских ядерных объектов.

"Оборудование и механизм проверки, который мы ранее согласовали, продолжат работать еще один месяц – до 24 июня 2021 года", - сказал он на пресс-конференции.

По его словам, на переговорах МАГАТЭ и Ирана стороны также согласовали, что информация, собранная агентством при инспекции иранских ядерных объектов, продолжит храниться у МАГАТЭ.

Накануне председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф объявил, что 22 мая истек срок временного трехмесячного соглашения между Тегераном и МАГАТЭ о мониторинге иранских ядерных объектов. В МАГАТЭ в свою очередь отмечали, что ведут переговоры с Тегераном о том, как продлить сделку по мониторингу.

Ранее Иран, недовольный состоянием выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, приступил к поэтапному отказу от соблюдения его условий. Так, с 23 февраля Иран прекратил добровольное выполнение норм дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ, который предусматривает инспекции и внезапные проверки со стороны МАГАТЭ ядерных объектов Ирана. Этот шаг был предпринят из-за отказа США отменить антииранские санкции.

Однако до этого в Тегеран прибыл на переговоры гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По итогам консультаций с иранской стороной он заявил, что смог договориться с Ираном о временном продолжении инспекций его ядерных объектов.