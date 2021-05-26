США инициировали торговый спор против молочной промышленности Канады

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена начала разбирательство в отношении канадской молочной промышленности в рамках механизма, предусмотренного новым соглашением о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой (USMCA), сообщает The Wall Street Journal.

Речь идет о первом случае применения этого механизма в рамках соглашения.

США утверждают, что власти Канады используют сложную систему тарифных квот, которая сохраняет долю рынка страны исключительно для канадских молокоперерабатывающих компаний. По мнению Вашингтона, эта система нарушает условия, с которыми Канада согласилась в 2018 году, когда была заключено USMCA.

"Подача первой жалобы в рамках соглашения позволит нашей молочной промышленности и ее работникам воспользоваться новыми возможностями USMCA и продавать американские товары канадским потребителям", - сказала торговый представитель США Кэтрин Тай.

Американские производители молочной продукции в течение долгого времени жаловались на политику Канады, которая препятствуют выходу на рынок страны. Они получили поддержку многих членов Конгресса США, представляющих крупнейшие штаты по производству молочных продуктов.

Защита канадских производителей была одним из камней преткновения в ходе переговоров по USMCA. Канадские компании долго противостояли открытию рынка. В стране находится около 11 тыс. коммерческих ферм, которые имеют значительное политическое влияние, поскольку они расположены в политически важных регионах, включая провинцию Квебек.

Предварительная жалоба была подана еще администрацией Дональда Трампа в декабре 2020 года. США и Канада тогда обсуждали дело, однако не смогли найти решения.

Теперь Вашингтон требует создания официальной панели по урегулированию спора, которая должна изучить дело и опубликовать доклад позже в текущем году. Если США выиграют спор, Канаде придется изменить свою политику. В противном случае США смогут ввести ответные пошлины.

По данным Международной комиссии по торговле США (United States International Trade Commission, USITC), в случае соблюдения USMCA объем экспорта молочной продукции из США может вырасти на $314 млн в год.