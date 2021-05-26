ВТБ в апреле получил 29,5 млрд рублей прибыли по МСФО

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - ВТБ в апреле получил чистую прибыль по МСФО в размере 29,5 млрд рублей, прибыль за четыре месяца составила 114,6 млрд рублей, что соответствует рентабельности капитала на уровне 19,2%, говорится в сообщении банка.

В апреле 2020 года, когда в России действовали ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, ВТБ получил 0,9 млрд рублей чистой прибыли по МСФО. Прибыль за четыре месяца прошлого года составила 40,7 млрд рублей.

Чистый процентный доход ВТБ за четыре месяца составил 196 млрд рублей, показав прирост на 21% год к году. Чистый комиссионный доход за январь-апрель составил 54,5 млрд рублей, увеличившись на 35%.

В апреле банк направил на резервы по кредитам 11,2 млрд рублей (отчисления по кредитам юрлицам составили 5,5 млрд рублей, по физлицам - 5,7 млрд рублей). В результате стоимость риска в апреле составила 1,1%, за четыре месяца - 0,8%.

Доля NPL в кредитном портфеле ВТБ по итогам апреля снизилась до 5,1% с 5,5% на конец марта. "Это уменьшение в основном связано с факторами размытия нашей базы NPL большим ростом кредитов. Кроме того, по ряду заемщиков улучшилась платежная дисциплина", - объяснил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Административно-управленческие расходы группы за четыре месяца показали прирост на 3%, до 89 млрд рублей. "Мы предполагаем, что по итогам года наши (административно-управленческие) расходы будут выше инфляции с учетом нашей технологической трансформации", - отметил Пьянов.

Чистая процентная маржа ВТБ в апреле осталась на уровне первого квартала - 3,7%.

В апреле банк продемонстрировал резкий рост портфеля корпоративных кредитов - на 4,1%. Прирост с начала года составил 2%. "С большой долей вероятности мы будем играть материальную роль в приросте сектора в апреле (прирост корпоративных кредитов банков в апреле составил 2,5% - ИФ) с нашей динамикой корпоративных кредитов. Мы не считаем этот рост разовым. Нужно понимать, что сложные сделки в отношении кредитования крупных клиентов готовятся очень долго, поэтому может наблюдаться годовая сезонность, когда, по сути, большие выдачи искажают динамику отдельных месяцев. У нас очень серьезный pipeline в корпоративном кредитовании", - отметил Пьянов.

Кредиты физлицам показали прирост за месяц на уровне 2,3%, с начала года - 6,8%.

Норматив достаточности капитала ВТБ Н20 в апреле снизился до 11,7% с 12,1% по итогам первого квартала из-за роста кредитов юрлицам.

"Мы стартуем с новой программой выпуска субординированного долга в виде рублевых вечных бондов. Мы надеемся на стабилизацию показателя достаточности капитала в следующие месяцы", - добавил член правления.

По словам Пьянова, ужесточение регулирования в сегменте ипотеки и необеспеченных кредитов будет иметь ограниченное влияние на банк, поскольку распространится на новые ссуды.