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Нелегальный рынок табака в Рунете в 2020 году превысил 500 млн рублей

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Объем нелегального рынка табачной продукции и электронных сигарет в Рунете по итогам 2020 года превысил 500 млн рублей, сообщила Group-IB.

По данным компании, на онлайн-продажи классических сигарет в прошлом году пришлось 73,6% рынка, на табачные стики - 25,1%, на электронные сигареты - 1,3%.

Специалисты Group-IB обнаружили в рунете более 700 сайтов, торгующих табачной продукцией через интернет. Из них лишь 84 ресурса продавали оригинальную продукцию, а через 260 сайтов реализовались контрафакт и контрабанду.

Эксперты обнаружили около 100 каналов в мессенджерах и более 320 групп и аккаунтов в соцсетях, через которые продают табачная продукция.

По оценкам Group-IB, ущерб производителям и государству от незаконной онлайн-торговли табачной продукцией в прошлом году составил 1,1 млрд рублей.

При этом доход от реализации контрафактных сигарет через интернет-магазины за 2020 год составил минимум 325 млн рублей. Еще минимум 3,8 млн рублей приходится на продажу фальшивых табачных стиков. Доходы онлайн-продавцов контрабандной продукции составили более 106 млн рублей.

В настоящее время в России запрещена продажа сигарет без цифрового кода, а также действует запрет на продажу табачной и никотиносодержащей продукции и устройств для ее потребления в интернете.

Group-IB Рунет

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